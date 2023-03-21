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  4. Son dakika: 'Polis baskını ve fiziksel şiddet!' Eski futbolcu Batuhan Karadeniz için olay iddia! Eski sevgilisi Aleyna Eroğlu, 'Şiddet gördüm' dedi, görüntüleri paylaştı...

Son dakika: 'Polis baskını ve fiziksel şiddet!' Eski futbolcu Batuhan Karadeniz için olay iddia! Eski sevgilisi Aleyna Eroğlu, 'Şiddet gördüm' dedi, görüntüleri paylaştı...

21.03.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ancak kendisinden beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Batuhan Karadeniz, son olarak Vanspor'da boy göstermişti. Futbolu bırakarak spor yorumculuğuna başlayan Karadeniz için eski sevgilisi Aleyna Eroğlu'ndan flaş paylaşımlar geldi. Eroğlu, Batuhan Karadeniz'in kendisine şiddet uyguladığını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: 'Polis baskını ve fiziksel şiddet!' Eski futbolcu Batuhan Karadeniz için olay iddia! Eski sevgilisi Aleyna Eroğlu, 'Şiddet gördüm' dedi, görüntüleri paylaştı...

Son dakika haberleri: Son olarak TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor'da boy gösteren ve çıktığı 10 maçta 1 gol kaydeden Batuhan Karadeniz, sözleşmesini sürpriz bir şekilde feshederek boşa çıkmıştı. Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor ve Elazığspor formalarını terletmiş olan Karadeniz, futbolu bırakarak spor yorumculuğuna başlamıştı.

Son dönemde yorumlarıyla gündeme gelen eski futbolcu için olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.

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Batuhan Karadeniz'in eski sevgilisi Aleyna Eroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. Eroğlu, Karadeniz'in kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ifade etti.

İşte Eroğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda kullandığı ifadeler;

"DÜZELİR DİYE BEKLEDİM"

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"Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu benim gördüğüm ilk şiddet değildi. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim lakin düzelmedi."

"DARP RAPORU ALDIM"

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''Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi oldum. Sevgilisini benim evimin 7 dakika mesafesinde bir yere getirdi. Sen benden çıktın, ben senden ayrıldım. Çünkü ben daha fazla psikolojik ve bedensel şiddet görmek istemiyordum."

"HERKESİ KAZIKLAYARAK GOL ATIYORSUN"

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"Sana parça parça 300 bin TL verdim. Annemin kredi kartından laptop aldın, 37 bin TL harcadın. Benim kaybettiğimi zannettiğim altın bilekliğimi sattın. Sana hakkımı haram etsem iki cihanda da iki yakan bir araya gelmez. Sen herkesi kazıklayarak gol atıyorsun."

"BU KİŞİ BATUHAN KARADENİZ'DİR"

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"Kolumu kapıya sıkıştırdın. Bana bu psikolojik ve bedensel şiddeti yapan kişi Batuhan Karadeniz'dir. Bu gece polisler eşliğinde gittim. Ailemi ve beni küçük düşürecek hareketlerde bulundu. Türk adaletine güveniyorum. Bir insana güvenmenin bedelini çok ağır ödedim. Korunma kararı da çıkarttırdım."

EVİNE POLİS GELDİ

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Aleyna Eroğlu'nun yaptığı paylaşımlarda Batuhan Karadeniz'in evine polisin geldiği ve eski futbolcunun 'Merhaba memur bey' diyerek kapıyı açtığı görüldü.


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