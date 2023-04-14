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  4. Son dakika: Prag'da büyük hadsizlik! Kadınlar EuroLeague'de finale yükselen Çukurova Basketbol'un oyuncularının elinden Türk bayrağını aldılar! Oyuncular ise tepkisini formadaki amblem ile gösterdi...

Son dakika: Prag'da büyük hadsizlik! Kadınlar EuroLeague'de finale yükselen Çukurova Basketbol'un oyuncularının elinden Türk bayrağını aldılar! Oyuncular ise tepkisini formadaki amblem ile gösterdi...

14.04.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, Dörtlü Final'de karşılaştığı ZVVZ USK Praha'yı 78-58 mağlup etti. Maç sonrasında ise, Türk bayrağı açarak sevinç yaşayan taraftarlara izin vermeyen görevliler, sporcu Sinem Ataş'ın elinden de bayrağı alması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Son dakika: Prag'da büyük hadsizlik! Kadınlar EuroLeague'de finale yükselen Çukurova Basketbol'un oyuncularının elinden Türk bayrağını aldılar! Oyuncular ise tepkisini formadaki amblem ile gösterdi...

Son dakika haberleri: Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Mersin ekibi, ilk periyodu 24-18 önde kapattı. Rakibinin taraftar baskısına rağmen iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Çekya temsilcisine sadece 9 sayı atma şansı tanıyan Mersin ekibi, bu periyodu 62-49'luk skor avantajıyla tamamladı. Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı 78-58 kazanarak finale çıktı.

Mersin ekibi, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK SKANDAL!

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Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte büyük bir sevinç yaşayan Çukurova Basketbol ekibi, finale yükselmelerini kutlamak için Türk bayrağı açmak istedi.

TÜRK BAYRAĞINI ZORLA ENGELLEDİLER!

Tribündeki basketbolseverlerden Türk bayrağı alarak açmayı hedefleyen oyunculara FIBA görevlilerinden engel geldi. Bir yetkilinin, Çukurova Basketbol takımının oyuncularının elinden bayrağı zorla aldığı görüldü.

OYUNCULAR, FORMADAKİ BAYRAĞI GÖSTERDİ

Bu durum hem tribünlerin hem de oyuncuların büyük tepkisini çekti. Çukurova Basketbol takımının oyuncuları ise formada yer alan Türk bayrağını kameralara ve salona göstererek FIBA görevlilerine karşı çıktı. Oyuncuların bu hareketi sonrasında tribünde bulunan taraftarlardan alkışlı karşılık geldi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan skandal olayın ardından Çukurova Basketbol ekibinin yönetimi, 16 Nisan Pazar günü Fenerbahçe Alagöz Holding ile Prag'da oynanacak olan final maçına tribünlerde dağıtılmak üzere Türk bayrağı getirme kararı aldı. Gerçekleştirilecek olan final maçında tribünler Türk bayraklarıyla donatılacak.

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