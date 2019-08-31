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SON DAKİKA | Radamel Falcao, Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2019 20:12 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, Monaco ile Radamel Falcao'nun transferi konusunda anlaşma sağladı.

SON DAKİKA | Radamel Falcao, Galatasaray'da

Radamel Falcao transferinde son dakika gelişmesi... TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Monaco ile Radamel Falcao'nun transferi konusunda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR
Kolombiyalı golcü 1 Eylül Pazar günü İstanbul'a gelecek ve 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Golcü oyuncu için Monaco'ya bonservis bedeli ödenmeyecek. Galatasaray'ın Falcao transferini daha önceden hazırlanan video ile taraftarlarına müjdeleyeceği öğrenildi.

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AHMET BULUT'TAN PAYLAŞIM
Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'la Fransa'ya giden ve Falcao'yla bir araya gelen menajer Ahmet Bulut da Kolombiyalı yıldızla çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
radamel falcao Galatasaray monaco

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