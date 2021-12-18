Son dakika: Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması! Görüştü mü?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ikinci yarıda çok iyi oynayarak galip geldiklerini söyledi.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran deneyimli teknik adam, üst üste 4. kez kazandıklarını hatırlatarak, "Son 3 maçta ligin en iyi takımlarıyla oynadık ve galip geldik. Oynayarak kazandık. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarıda çok iyi futbol oynadık. Maçı güzel şekilde sonuçlandırdık. Arkadaşlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini vurgulayan Çalımbay, "Son zamanlarda çok iyi gidiyoruz. Bu takımı son 2 sezonda Avrupa kupalarına götürdük. Böyle bir başarı yakaladık. Bu sezon da iyi bir şekilde ligi bitirmeye çalışacağız. Lig çok zor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu oyunun biraz daha üzerine çıkmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Rıza Çalımbay, adının Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında gösterilmesiyle ilgili bir soruyu, "Kesinlikle Beşiktaş'tan ne teklif geldi ne de yöneticilerle görüştüm. Birisini aramak ve arattırmak benim yapım değil. Başarılarımla bir yerlere geldim. Beşiktaş Kulübü benim için çok değerli. Futbol hayatım orada başladı ve bitti. Antrenörlük ve futbolculuk hayatımda iyi şeyler yaşadım." şeklinde yanıtladı.



