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  4. Son dakika: RKC Waalwijk - Ajax maçında trajik pozisyon! Etienne Vaessen aldığı darbe sonrası hareketsiz şekilde yerde kaldı, yaşam savaşı verdi! Ambulansla hastaneye kaldırıldı...

Son dakika: RKC Waalwijk - Ajax maçında trajik pozisyon! Etienne Vaessen aldığı darbe sonrası hareketsiz şekilde yerde kaldı, yaşam savaşı verdi! Ambulansla hastaneye kaldırıldı...

01.10.2023 00:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Hollanda Ligi Eredivisie'nin 7. haftasında RKC Waalwijk ile Ajax karşı karşıya geldi. Karşılaşma; Ajax'ın 3-2'lik üstünlüğüyle devam ederken 84. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, aldığı darbenin ardından hareketsiz şekilde yerde kaldı. Sağlık görevlileri hemen sahaya girdi. Bazı oyuncular gözyaşlarına boğulurken, Hollandalı file bekçisi yaşam savaşı verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: RKC Waalwijk ile Ajax, Hollanda Ligi Eredivisie'nin 7. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı müsabaka; Ajax'ın 3-2'lik üstünlüğüyle devam ediyordu. Son anlarda yaşanan trajik bir pozisyon sonrası maça ara verildi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında sağ kanattan gelişen Ajax atağında ceza sahası içinde topla buluşan Brobbey, meşin yuvarlağı ayağından fazla açtı ve kaleci Etienne Vaessen'e takıldı.

KALECİNİN KAFASINA ÇARPTI

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O esnada Brobbey, üstünden atlamak isterken kramponunun üstüyle kaleci Vaessen'in kafasına çarptı.

HAREKETSİZ KALDI

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Yerde olan Etienne Vaessen, aldığı darbenin ardından hareketsiz şekilde kaldı ve sağlık görevlileri hemen sahaya girdi.

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Oyuncuya ilk müdahalesi yapılırken, iki takım futbolcularından da gözyaşlarına boğulanların olduğu görüldü.

PERDELEME YAPILDI, AMBULANSA ALINDI

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Tedavisi devam eden Etienne Vaessen'in etrafı perdelendi ve hiçbir şekilde görüş açısı verilmedi. Sedyenin de oyun alanına girmesiyle birlikte kaleci Etienne Vaessen, ambulansa alındı ve hemen hastaneye götürüldü.

Waalwijk'ın 28 yaşındaki file bekçisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kulüpten kısa süre içinde açıklama beklendiği aktarıldı.

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