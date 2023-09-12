Son dakika: Romanya - Sırbistan maçında ortalık karıştı! Açılan o pankart sonrası futbolcular sahayı terk etti...

Son dakika haberleri: Romanya ile Kosova, EURO 2024 Elemeleri I Grubu 6. maçında karşı karşıya geldi. Romanya'nın ev sahipliğinde Arena Nationala'da oynanan maçta Romen taraftarların hareketi sonrasında ortalık karıştı.

AÇILAN PANKART MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Karşılaşma; 0-0'lık beraberlikle devam ederken, 15. dakikada açılan 'Kosova Sırbistan'dır' pankartı ve Romanya tribünlerinde çıkan olaylar nedeniyle durduruldu.

Kosovalı futbolcular, bu durum sonrasında soyunma odasına gitti. Romanya ve Kosova temsilcileri arasında maçla ilgili karar için toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantı sonrasında maça devam etme kararı alındı ve oyuncuların sahaya dönmesiyle birlikte müsabaka kaldığı yerden yeniden başladı.

