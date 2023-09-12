SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Son dakika: Romanya - Sırbistan maçında ortalık karıştı! Açılan o pankart sonrası futbolcular sahayı terk etti...

Son dakika: Romanya - Sırbistan maçında ortalık karıştı! Açılan o pankart sonrası futbolcular sahayı terk etti...

12.09.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri I Grubu 6. maçında Romanya ile Kosova kozlarını paylaştı. Karşılaşma; 0-0'lık beraberlikle devam ederken, 15. dakikada açılan pankart sonucu oyuncular soyunma odasına gitti. Romanya ve Kosova temsilcileri arasında maçla ilgili karar için toplantı gerçekleştirildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Romanya ile Kosova, EURO 2024 Elemeleri I Grubu 6. maçında karşı karşıya geldi. Romanya'nın ev sahipliğinde Arena Nationala'da oynanan maçta Romen taraftarların hareketi sonrasında ortalık karıştı.

AÇILAN PANKART MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

F52WQ4LWQAAB76i

Karşılaşma; 0-0'lık beraberlikle devam ederken, 15. dakikada açılan 'Kosova Sırbistan'dır' pankartı ve Romanya tribünlerinde çıkan olaylar nedeniyle durduruldu.

2023-09-09T185748Z_557504789_UP1EJ991GOAN3_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-KVX-SWI-REPORT

Kosovalı futbolcular, bu durum sonrasında soyunma odasına gitti. Romanya ve Kosova temsilcileri arasında maçla ilgili karar için toplantı gerçekleştirildi.

Yapılan toplantı sonrasında maça devam etme kararı alındı ve oyuncuların sahaya dönmesiyle birlikte müsabaka kaldığı yerden yeniden başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi müjdesi!Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi müjdesi!
Ortalık karıştı: 'Hoca hata yaptı!' UÇK'ya gidiliyor...Ortalık karıştı: 'Hoca hata yaptı!' UÇK'ya gidiliyor...
Icardi'den G.Saray itirafı! 'Buraya gelme nedenim...'Icardi'den G.Saray itirafı! 'Buraya gelme nedenim...'
Anahtar Kelimeler:
Romanya Sırbistan kosova başkenti dakika haberleri ak erden n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.