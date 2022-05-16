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  4. Son dakika: Rosier'in kırmızı kartı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan isyan! ''Şike yapmıştır, şaibelidir''

Son dakika: Rosier'in kırmızı kartı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan isyan! ''Şike yapmıştır, şaibelidir''

16.05.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosieri gördüğü kırmızı kartlarla kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde oynayamayan Fransız oyuncu, bu hafta oynanan Göztepe maçında da kırmızı kart görünce taraftarın sabrı taştı. Maçın hakemine tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, Ümit Öztürk'ü şike yapmakla suçladı. İşte yazılanlar...

Son dakika: Rosier'in kırmızı kartı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan isyan! ''Şike yapmıştır, şaibelidir''
Valentin Rosier

Valentin Rosier

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Süper Lig'de son haftalarda gördüğü kartlardan dolayı forma şansı bulamayan Rosier sezonu kapattı. Göztepe maçının ilk yarısında 2 kırmızı kart birden gören siyah-beyazlılar maçı kazanmayı bildi. Beşiktaşlı taraftarlar hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

"ŞİKE YAPMIŞTIR, ŞAİBELİDİR"

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Valentin Rosier, ilk sarı kartı 9. dakikada görev Valentin Rosier, 19. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Valentin Rosier, maçın hakemi Ümit Öztürk'e ikinci sarı gerektirecek bir faul yapmadığını belirterek, kararın doğru olmadığını dile getirdi. Ancak karar değişmedi. Beşiktaşlı taraftarlar bu olayın ardından sosyal medyada kazan kaldırdı. Twitter'da maçın oynadığı esnada Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşen ''Rosier'' etiketi ortalığı karıştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe Valentin Rosier
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