Son dakika: Rosier'in kırmızı kartı sonrası Beşiktaşlı taraftarlardan isyan! ''Şike yapmıştır, şaibelidir''

Son dakika haberleri... Süper Lig'de son haftalarda gördüğü kartlardan dolayı forma şansı bulamayan Rosier sezonu kapattı. Göztepe maçının ilk yarısında 2 kırmızı kart birden gören siyah-beyazlılar maçı kazanmayı bildi. Beşiktaşlı taraftarlar hakem Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.
Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Valentin Rosier, ilk sarı kartı 9. dakikada görev Valentin Rosier, 19. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Valentin Rosier, maçın hakemi Ümit Öztürk'e ikinci sarı gerektirecek bir faul yapmadığını belirterek, kararın doğru olmadığını dile getirdi. Ancak karar değişmedi. Beşiktaşlı taraftarlar bu olayın ardından sosyal medyada kazan kaldırdı. Twitter'da maçın oynadığı esnada Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşen ''Rosier'' etiketi ortalığı karıştırdı.
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