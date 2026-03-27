SON DAKİKA | Rumen kaleci Radu'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: "Şoktayım, gol anını hatırlamıyorum bile!"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun jeneriklik golüyle 1-0 deviren A Milli Futbol Takımımız, rakibini adeta sahadan silerken, maçın yankıları Çizme ve Rumen basınında sürmeye devam ediyor.

Karşılaşma boyunca kalemizi abluka altına alan Ay-Yıldızlılarımızın o kusursuz hücum organizasyonunda kalesinde çaresiz kalan Rumen file bekçisi Ionut Radu, maçın ardından kameralar karşısına geçerek yaşadığı büyük şoku gizleyemedi.

"HER ŞEY BİR ANDA GELİŞTİ, ASİST VE ŞUT HARİKAYDI"

Türkiye'nin attığı golün tesadüf olmadığını ve çok iyi çalışılmış bir taktik organizasyonun eseri olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki deneyimli kaleci, Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu karşısında adeta donup kaldığını itiraf etti:

"Türkiye'nin attığı o gol kesinlikle planlanmış, üzerinde çalışılmış bir pozisyondu. Asist ve ardından gelen şut kelimenin tam anlamıyla harikaydı. Dürüst olmam gerekirse, o an o kadar hızlıydı ki gol anını hatırlamıyorum bile! Gerçekten çok şaşkınım, kalede her şey bir anda gelişti ve bitti."

"BU GECE UYUYABİLECEĞİMİ SANMIYORUM"

Tüpraş Park'ta aldıkları bu mağlubiyetle 2026 Dünya Kupası hayallerine veda etmenin yarattığı derin travmayı da sözlerine ekleyen Radu, soyunma odasındaki hüznü şu sözlerle dile getirdi:

"İşler bizim için maalesef istediğimiz gibi gitmedi. Tüm takım olarak Dünya Kupası'nda olmayı gerçekten çok hayal etmiştik ve buna inanmıştık. Yaşadığımız bu büyük hayal kırıklığının ardından bu gece uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum."