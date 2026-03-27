SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası

SON DAKİKA | Rumen kaleci Radu'dan Ferdi Kadıoğlu itirafı: "Şoktayım, gol anını hatırlamıyorum bile!"

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolunda Romanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Rumen kaleci Ionut Radu'dan tarihi bir itiraf geldi! Ferdi Kadıoğlu'nun attığı muazzam gol karşısında çaresiz kalan deneyimli eldiven, pozisyonun planlı bir organizasyon olduğunu belirterek, "Dürüst olmam gerekirse gol anını hatırlamıyorum bile. Asist ve şut harikaydı" dedi. Yaşadıkları büyük yıkımı anlatan Radu, "Bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum" diyerek çöküşü özetledi.

Emre Şen
Ionut Radu

ROM Romanya
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Celta Vigo
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun jeneriklik golüyle 1-0 deviren A Milli Futbol Takımımız, rakibini adeta sahadan silerken, maçın yankıları Çizme ve Rumen basınında sürmeye devam ediyor.

Karşılaşma boyunca kalemizi abluka altına alan Ay-Yıldızlılarımızın o kusursuz hücum organizasyonunda kalesinde çaresiz kalan Rumen file bekçisi Ionut Radu, maçın ardından kameralar karşısına geçerek yaşadığı büyük şoku gizleyemedi.

"HER ŞEY BİR ANDA GELİŞTİ, ASİST VE ŞUT HARİKAYDI"

Türkiye'nin attığı golün tesadüf olmadığını ve çok iyi çalışılmış bir taktik organizasyonun eseri olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki deneyimli kaleci, Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu karşısında adeta donup kaldığını itiraf etti:

"Türkiye'nin attığı o gol kesinlikle planlanmış, üzerinde çalışılmış bir pozisyondu. Asist ve ardından gelen şut kelimenin tam anlamıyla harikaydı. Dürüst olmam gerekirse, o an o kadar hızlıydı ki gol anını hatırlamıyorum bile! Gerçekten çok şaşkınım, kalede her şey bir anda gelişti ve bitti."

"BU GECE UYUYABİLECEĞİMİ SANMIYORUM"

Tüpraş Park'ta aldıkları bu mağlubiyetle 2026 Dünya Kupası hayallerine veda etmenin yarattığı derin travmayı da sözlerine ekleyen Radu, soyunma odasındaki hüznü şu sözlerle dile getirdi:

"İşler bizim için maalesef istediğimiz gibi gitmedi. Tüm takım olarak Dünya Kupası'nda olmayı gerçekten çok hayal etmiştik ve buna inanmıştık. Yaşadığımız bu büyük hayal kırıklığının ardından bu gece uyuyabileceğimi hiç sanmıyorum."

Anahtar Kelimeler:
Romanya milli takım Türkiye Romanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.