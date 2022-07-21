Son dakika: Sacha Boey için akılalmaz iddia! Menajerlik şirketi Fenerbahçe'ye götürmek için yalan mı söyletiyor?

Son dakika haberleri... Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey, sergilediği davranışlardan sonra kadroda düşünülmemeye başlanmış ve satılık listesine konulmuştu. Sosyal medyada ortaya atılan iddia ise ortalığı karıştıracak cinsten... Sacha Boey'in menajerlik şirketi olan ROGON'un Boey'i Fenerbahçe'ye götürmek istediği iddia edildi.

BİRÇOK İSMİ FENERBAHÇE'YE GETİRMİŞTİ

ROGON isimli menajerlik şirketi geçmiş dönemde birçok ismi Fenerbahçe'ye getirmesiyle tanınıyordu. Joshua King, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Max Meyer, Szalai ve Luis Gustavo gibi isimleri sarı-lacivertli takıma kazandıran ROGON şirketinin şimdiki hedefinin Sacha Boey olduğu iddia edildi. Sosyal medya yazılan bu iddia kısa süre içinde gündeme oturdu.

ÜMİT DAVALA AÇIKLAMIŞTI: ŞEYTANLIK SEZDİM

Ümit Davala: "Boey’in bu yaptığında şeytanlık sezdim. Sen maç günü Galatasaray’ı satıyorsan bu şekilde, oynamam diyorsan sen de bir şeytanlık var. Galatasaray’ın sana ihtiyaç duyduğu Antep maçında sen oynamam diyorsun. Boey’in bu tavırlarından dolayı Antep maçında Semih Kaya sağ bek oynatıldı. Eğer başka bir teknik direktör olsaydı orada Boey’i ilk uçakla Fransa’ya gönderirdi. O forma çok kıymetli. O formayı satmak, oynamamak gibi hiçbir lüksün olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

SACHA BOEY İSYAN ETTİ: YALAN HABERLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

Sacha Boey: "Yalan haberlere karşı dikkatli olun. Bazı insanlar, insanların hayatları hakkında yalan söylemekten bıkmış olmalılar."

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAZILANLAR...



