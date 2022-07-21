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Son dakika: Sacha Boey için akılalmaz iddia! Menajerlik şirketi Fenerbahçe'ye götürmek için yalan mı söyletiyor?

21.07.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Fransız sağ bek Sacha Boey için ortaya akılalmaz bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'de Joshua King, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Max Meyer, Szalai ve Luis Gustavo'nun menajerlik şirketiyle aynı şirkete üye olan Sache Boey'in sakat olmadığı ve bilerek forma giymek istemediğini iddia edildi. Bu menajerlik şirketinin Boey'i Fenerbahçe'ye götürmek istediğini ve bu yüzden ortalığı karıştırdığı söyleniyor. İşte detaylar...

Son dakika: Sacha Boey için akılalmaz iddia! Menajerlik şirketi Fenerbahçe'ye götürmek için yalan mı söyletiyor?
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey, sergilediği davranışlardan sonra kadroda düşünülmemeye başlanmış ve satılık listesine konulmuştu. Sosyal medyada ortaya atılan iddia ise ortalığı karıştıracak cinsten... Sacha Boey'in menajerlik şirketi olan ROGON'un Boey'i Fenerbahçe'ye götürmek istediği iddia edildi.

BİRÇOK İSMİ FENERBAHÇE'YE GETİRMİŞTİ

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ROGON isimli menajerlik şirketi geçmiş dönemde birçok ismi Fenerbahçe'ye getirmesiyle tanınıyordu. Joshua King, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Max Meyer, Szalai ve Luis Gustavo gibi isimleri sarı-lacivertli takıma kazandıran ROGON şirketinin şimdiki hedefinin Sacha Boey olduğu iddia edildi. Sosyal medya yazılan bu iddia kısa süre içinde gündeme oturdu.

ÜMİT DAVALA AÇIKLAMIŞTI: ŞEYTANLIK SEZDİM

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Ümit Davala: "Boey’in bu yaptığında şeytanlık sezdim. Sen maç günü Galatasaray’ı satıyorsan bu şekilde, oynamam diyorsan sen de bir şeytanlık var. Galatasaray’ın sana ihtiyaç duyduğu Antep maçında sen oynamam diyorsun. Boey’in bu tavırlarından dolayı Antep maçında Semih Kaya sağ bek oynatıldı. Eğer başka bir teknik direktör olsaydı orada Boey’i ilk uçakla Fransa’ya gönderirdi. O forma çok kıymetli. O formayı satmak, oynamamak gibi hiçbir lüksün olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

SACHA BOEY İSYAN ETTİ: YALAN HABERLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

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Sacha Boey: "Yalan haberlere karşı dikkatli olun. Bazı insanlar, insanların hayatları hakkında yalan söylemekten bıkmış olmalılar."

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAZILANLAR...

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