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SON DAKİKA: Sadio Mane resmen Bayern Münih'te! İşte sözleşme detayları...

22.06.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Bundesliga debi Bayern Münih, Liverpool’un Senegalli yıldızı Sadio Mane’yi resmen kadrosuna kattı. Alman ekibi, 30 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2025’e kadar sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sadio Mane resmen Bayern Münih'te! İşte sözleşme detayları...
Sadio Mane

Sadio Mane

SEN Senegal
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Alman devi Bayern Münih, kadrosunu Sadio Mane ile güçlendirdi. Liverpool’dan transfer ettiği Mane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bayern, transferi resmen duyurdu.

"DOĞRU ZAMAN"

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İmza töreninde açıklamada bulunan Senegalli yıldız, “Münih’te, FC Bayern ile birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu büyük kulübün ilgisini en başından beri hissettim. Bu meydan okuma için doğru zaman. Kulüple uluslararası alanda da çok şey başarmak istiyorum. Salzburg’da geçirdiğim süre boyunca bir çok Bayern maçını takip ettim. Bu kulübü seviyorum” ifadelerine yer verdi.

KARİYERİNİN ZİRVESİNİ YAŞADI!

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2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında RB Salzburg ile Avusturya Ligi ve kupa şampiyonlukları yaşayan Mane, 1 Temmuz 2016’da transfer olduğu Liverpool’da kariyerinin zirvesine çıktı. Senegalli yıldız, 269 maçta 120 gol atarken, Liverpool formasıyla; 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FA Cup ve 1 İngiltere Lig Kupası kazandı.

30 yaşındaki forvet, ülkesi Senegal ile Afrika Uluslar Kupası’nda da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.


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