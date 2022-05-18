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  4. Son dakika: Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi resmen sona erdi!

Son dakika: Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi resmen sona erdi!

18.05.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'e yeni yükselen Sakaryaspor'da 48 gün önce göreve getirilen ve 6 maça çıkan teknik direktör Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığı açıklandı. Şanlı, Sakaryaspor'un başında çıktığı 6 maçta 13 puan topladı ve sezonu şampiyon tamamladı.

Son dakika: Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi resmen sona erdi!

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız. Sayın hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

10 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

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Sakaryaspor, 2011/12 sezonunda düştüğü Spor Toto 1. Lig'e geri döndü.

ŞANLI İLE 13 PUAN

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Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde 6 maça çıkan Sakaryaspor, 13 puan toplamıştı.

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