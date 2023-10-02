Son dakika: Şampiyonlar Ligi maziye karışıyor! İki yıl önce reddedilen Süper Lig fikri değişerek hayata geçiyor...

Son dakika haberleri: Avrupa futbolunda yıllardır en prestijli organizasyonlardan biri olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi tarihe karışmak üzere... Birçok Avrupa kulübünün katılımıyla gerçekleştirilen turnuva için UEFA'dan flaş bir hamle geliyor.

İki yıl önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in sunduğu ancak kabul görmeyen Avrupa Süper Lig fikrini UEFA'nın biraz daha değiştirerek gündeme alacağı öne sürüldü.

ÜÇ LİG OLACAK

Marca'nın haberine göre UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027'den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 farklı bir lig başlatmayı planlıyor. Yeni formatın bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınacağı belirtildi.

İŞTE DÜŞÜNÜLEN FORMAT

Marca'da yer alan haberin devamında ise 3 farklı lig olacağı ve bu liglerin isimlerinin sırasıyla; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Adaylar Ligi olacağı her ligde ise 18 takımın yer alıp toplamda 34 maç yapacağı aktarıldı. Süper Lig'de sezonu lider bitiren takımın da doğrudan şampiyon olacağı da ifade edildi.

Süper Lig'den 2 takım düşeceği, Avrupa Ligi'nden 2 takım yükseleceği ve Avrupa Ligi'nden 4 takımın düşüp, Adaylar Ligi'nden 4 takım yükseleceği de haberin detaylarında yer aldı.

