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Son dakika: Şampiyonluğun ardından saniyesinde kovuldular! Bayern Münih, iki ismin biletini kesti...

27.05.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga'nın 34. haftası tarihi bir sona sahne oldu. Borussia Dortmund, konuk ettiği Mainz ile 2-2 berabere kaldı ve deplasmanda Köln'ü 2-1 mağlup eden Bayern Münih, şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 11. kez bu zaferi elde eden Bayern Münih'te şampiyonluktan dakikalar sonra CEO Oliver Kahn ve yönetici Hasan Salihamidzic'in görevine son verildi. İşte detaylar...

Son dakika: Şampiyonluğun ardından saniyesinde kovuldular! Bayern Münih, iki ismin biletini kesti...

Son dakika haberleri: Almanya Bundesliga'da 34. haftasında inanılmaz bir son yaşandı. Borussia Dortmund, kazanması halinde şampiyon olacağı maçta konuk ettiği Mainz ile 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih ise Köln deplasmanında 89. dakikada Jamal Musiala'nın attığı golle 2-1 öne geçti ve müsabakayı bu skorla bitirerek şampiyonluğunu ilan etti.

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Üst üste 11. kez şampiyon olan Bayern Münih'te büyük bir sevinç yaşanırken, flaş bir olay meydana geldi.

GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

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Bayern Münih yönetimi, CEO Oliver Kahn ve yönetici Hasan Salihamidzic'in görevine son verdi. Alman basınında çıkan haberlerde iki ismin takımdan gönderilme sebebi olarak sezon içerisinde aldıkları kararlar gösterildi.

FORVET TRANSFERİ YAPILMADI

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Transferlerle ilgilenen Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic, Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transferinin ardından santrfor takviyesi yapmadan sezonu tamamlamıştı.

9 YIL SONRA PROTESTO EDİLMİŞTİ

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Öte yandan Bavyera ekibi, geçtiğimiz hafta Leipzig'e 3-1 mağlup olduğu maçta 9 yıl aradan sonra ilk kez taraftarları tarafından ıslıklanmış ve protesto edilmişti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada Christian Dreesen'in kulübün yeni CEO'su olarak göreve başladığı belirtildi.


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