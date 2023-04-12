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Son dakika: Samsunspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu! 11 yıllık hasret sona erdi...

12.04.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Eyüpspor'un rakibine 2-0 yenilmesiyle birlikte lider Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Son dakika: Samsunspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu! 11 yıllık hasret sona erdi...

Son dakika haberleri: Eyüpspor ile Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gençlerbirliği'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla birlikte Yılport Smamsunspor, bitime 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Yasin Güreler ve 51. dakikada Mete Kaan Demir kaydetti.

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Bu sonucun ardından üst üste ikinci yenilgisini alan Eyüpspor, 57 puan ve 1 maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez kazanan Gençlerbirliği ise 24 puanla 17. basamakta yer buldu.

Böylelikle lider Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

11 YILLIK HASRET SONA ERDİ!

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Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.

Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.

ŞİMDİ GÖZLER PUAN REKORUNDA

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Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un (Medipol Başakşehir) 2013-2014 sezonunda 78 puanla kırdığı rekoru, maksimum puan toplayarak geride bırakıp, unutulmayacak bir şampiyonluk kazanma peşinde.

Ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi bulunan kırmızı-beyazlılar, sahaya çıkacağı kalan 3 maçından 3 puanla ayrılması halinde, 81 puana ulaşarak lig tarihinin yeni rekoruna sahip olacak.

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