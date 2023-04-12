Son dakika: Samsunspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu! 11 yıllık hasret sona erdi...

Son dakika haberleri: Eyüpspor ile Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Eyüp Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gençlerbirliği'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla birlikte Yılport Smamsunspor, bitime 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Yasin Güreler ve 51. dakikada Mete Kaan Demir kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste ikinci yenilgisini alan Eyüpspor, 57 puan ve 1 maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez kazanan Gençlerbirliği ise 24 puanla 17. basamakta yer buldu.

Böylelikle lider Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

11 YILLIK HASRET SONA ERDİ!

Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.

Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.

ŞİMDİ GÖZLER PUAN REKORUNDA

Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig tarihinin en fazla puanla şampiyon olan takımı olmak için kolları sıvadı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un (Medipol Başakşehir) 2013-2014 sezonunda 78 puanla kırdığı rekoru, maksimum puan toplayarak geride bırakıp, unutulmayacak bir şampiyonluk kazanma peşinde.

Ligde 20 maçlık yenilmezlik serisi bulunan kırmızı-beyazlılar, sahaya çıkacağı kalan 3 maçından 3 puanla ayrılması halinde, 81 puana ulaşarak lig tarihinin yeni rekoruna sahip olacak.

