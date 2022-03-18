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Son dakika: Saran Group'tan yayın ihalesi için yeni açıklama!

18.03.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Saran Group, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig için açtığı yayın ihalesi için önemli bir açıklama yayımladı. Saran Group, talip olduğu yeni pakedi de duyurdu. İşte haberin detayları...

Son dakika: Saran Group'tan yayın ihalesi için yeni açıklama!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in gelecek üç sezonu için açılan yayın ihalesinde bulunan Saran Group'tan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; TFF'nin vereceği kararın geciktiği, bu durumun da teklifini geri çeken mevcut yayıncı kuruluşun lehine, yaratılan tarihi fırsatınsa aleyhine olduğu belirtildi.

Saran Group, TRT'nin daha önce imzaladığını duyurduğu ancak geri çektiği Paket 1 D teklifi için de açıklama yaparak, bu pakete de talip olduğunu resmen duyurdu.

Saran Media Group'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"14 Mart 2022 Pazartesi günü yapmış olduğumuz açıklamada ifade ettiğimiz gibi, grubumuz devam eden naklen yayın ihalesi süreciyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra karşılıklı imzayı bekleme aşamasındayken, uzayan süreçle de birlikte kamuoyunda lüzumsuz tartışmalar ve algı sorunları oluşmuş; bu nedenle de açıklama yapma gereği doğmuştur.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, şartname dahilinde yapmış olduğumuz teklifleri içeren ve mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden çekilmesiyle birlikte kazanmış olduğumuz paketlerin yanı sıra, bir de 1A dahil tüm paket kırılımlarını kapsayan Süperlig TV teklifi yapmıştık.

Bu teklif çerçevesinde, grubumuzca TFF’ye, teminatlı olarak ve yarısı dolar cinsinden olmak üzere toplam 125 milyon dolar garanti edilirken, üzerine Kulüpler Birliği ile gelir paylaşımlı bir de model önermiştik.

Söz konusu yeni yapının yayıncı kuruluşun şartnameye aykırı olan teminatsız teklifinin aksine teminatla destekleniyor olması, iş modelimizi mevcut yayıncı kuruluşun yıllık sadece yüzde 10 artış öngören 2.105.000.000 TL’lik teklifinden açıkça daha yüksek ve somut olarak da daha güvenli bir teklif yapmaktaydı.

Ezber bozan Süperlig TV teklifimizle Türk futbol pazarına yeni bir vizyon ve beraberinde güzide kulüplerimize de yayıncısının esiri olmak yerine kendi ürününün sahibi olma fırsatını sunmuştuk. Gelinen noktada kaybedilen her dakikanın mevcut yayıncı kuruluş lehine ve yarattığımız bu tarihi fırsat aleyhine işlediğini de özellikle belirtmek isteriz.

Bu konuyu netleştirirken ayrıca belirtmek isteriz ki, TRT’nin ihaleden çekildiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. TFF’nin 28 Şubat 2022’de resmi sitesinden yaptığı duyuruya ve kurumumuza yazdığı yazıya istinaden, mevcut durumda, Paket 1D için sözleşme yapma hakkının yasal olarak tarafımıza geçmesi sebebiyle, ilgili sözleşmeyi de imzalamaya hazır olduğumuzu bu vesileyle ayrıca duyurmak isteriz. Saygılarımızla."

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