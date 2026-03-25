SON DAKİKA | Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay çağrı: "Logo hemen değişmeli!"

Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe camiasında deprem etkisi yaratacak çok çarpıcı bir öneride bulundu! Sarı-Lacivertli kulübü yönetecek isimlerden en büyük beklentisinin kurumsal vizyon olduğunu belirten Çelikler, kulübün yıllardır süregelen amblemini değiştirmesi gerektiğini savundu.

SON DAKİKA | Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay çağrı: "Logo hemen değişmeli!"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, gündemi sarsacak bir "vizyon" tartışması patlak verdi.

Ekranların sivri dilli ve sevilen spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Sarı-Lacivertli kulübün marka değerini ve geleceğini yakından ilgilendiren çok radikal açıklamalara imza attı.

"JUVENTUS VE REAL MADRID GİBİ MODERNLEŞMELİ"

SON DAKİKA | Serdar Ali Çelikler den Fenerbahçe ye olay çağrı: "Logo hemen değişmeli!" 1

Fenerbahçe'nin gelecekteki yöneticilerinden saha içi başarılar kadar saha dışı kurumsal adımlar da beklediğini belirten Çelikler, kulübün asırlık logosunun artık güncellenmesi gerektiğini savundu.

Avrupa futbolundaki dev markaların dijital çağa ayak uydurmak için başlattığı sadelik akımına dikkat çeken tecrübeli yorumcu, "Fenerbahçe’nin yeni başkanlarından beklentilerimden biri logonun değişmesi. Tıpkı Juventus ve Real Madrid’in yaptığı gibi, logonun kesinlikle modernleşmesi ve günümüz dinamiklerine uyum sağlaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"YILDIZ SAÇMALIĞINDAN DERHAL VAZGEÇİN!"

SON DAKİKA | Serdar Ali Çelikler den Fenerbahçe ye olay çağrı: "Logo hemen değişmeli!" 2

Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarındaki en vurucu kısım ise, Fenerbahçe yönetiminin uzun süredir yürüttüğü ve formalarına da yansıttığı "1959 öncesi şampiyonluklar ve 5 yıldız" mücadelesine yönelik oldu.

Avrupa devlerinin logolarında artık yıldıza yer vermediğini ve armanın kendi başına en büyük değer olduğunu ima eden Çelikler, "Bir de bu yıldız saçmalığından hemen vazgeçmek lazım. 5 yıldız olsun, 15 yıldız olsun ne fark eder! Odaklanılması gereken şey markanın kendi büyüklüğü" diyerek Sarı-Lacivertli camiadaki tartışma ateşini iyice harladı.

Taraftarların bir kısmı Çelikler'in bu "modernleşme" vizyonuna hak verirken, büyük bir çoğunluk ise kulübün tarihi simgelerine ve 5 yıldız davasına dokunulmaması gerektiğini savunarak sosyal medyada tepkisini dile getirdi.

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Erol Köse’nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı

Erol Köse'nin avukatına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

