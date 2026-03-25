SON DAKİKA | Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye olay çağrı: "Logo hemen değişmeli!"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, gündemi sarsacak bir "vizyon" tartışması patlak verdi.

Ekranların sivri dilli ve sevilen spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Sarı-Lacivertli kulübün marka değerini ve geleceğini yakından ilgilendiren çok radikal açıklamalara imza attı.

"JUVENTUS VE REAL MADRID GİBİ MODERNLEŞMELİ"

Fenerbahçe'nin gelecekteki yöneticilerinden saha içi başarılar kadar saha dışı kurumsal adımlar da beklediğini belirten Çelikler, kulübün asırlık logosunun artık güncellenmesi gerektiğini savundu.

Avrupa futbolundaki dev markaların dijital çağa ayak uydurmak için başlattığı sadelik akımına dikkat çeken tecrübeli yorumcu, "Fenerbahçe’nin yeni başkanlarından beklentilerimden biri logonun değişmesi. Tıpkı Juventus ve Real Madrid’in yaptığı gibi, logonun kesinlikle modernleşmesi ve günümüz dinamiklerine uyum sağlaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"YILDIZ SAÇMALIĞINDAN DERHAL VAZGEÇİN!"

Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarındaki en vurucu kısım ise, Fenerbahçe yönetiminin uzun süredir yürüttüğü ve formalarına da yansıttığı "1959 öncesi şampiyonluklar ve 5 yıldız" mücadelesine yönelik oldu.

Avrupa devlerinin logolarında artık yıldıza yer vermediğini ve armanın kendi başına en büyük değer olduğunu ima eden Çelikler, "Bir de bu yıldız saçmalığından hemen vazgeçmek lazım. 5 yıldız olsun, 15 yıldız olsun ne fark eder! Odaklanılması gereken şey markanın kendi büyüklüğü" diyerek Sarı-Lacivertli camiadaki tartışma ateşini iyice harladı.

Taraftarların bir kısmı Çelikler'in bu "modernleşme" vizyonuna hak verirken, büyük bir çoğunluk ise kulübün tarihi simgelerine ve 5 yıldız davasına dokunulmaması gerektiğini savunarak sosyal medyada tepkisini dile getirdi.