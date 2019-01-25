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SON DAKİKA Serdar Aziz'den flaş açıklama: Galatasaray Kulübü ayrılmamam yönünde karar aldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.01.2019 18:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesi ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz, "Transfer görüşmelerine son verdim. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı" dedi

SON DAKİKA Serdar Aziz'den flaş açıklama: Galatasaray Kulübü ayrılmamam yönünde karar aldı

Serdar Aziz'den son dakika açıklaması... Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz, "Transfer görüşmelerine son verdim. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Kulübüm ayrılmamam yönünde karar aldı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
serdar aziz Galatasaray Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Rezil bir kulüp galatasaray. Bu kadar çirkeflik olamaz. Taraftar korkusundan tükürdüğü herseyi yalar bunlar
Allah’a şükür gelmedin, çünkü ne kadar iyi futbolcu olursan ol, karakterin çubuklu giymeye yeterli değil...
Pislik sürüsü !
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