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Son dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray'a imzayı attı mı? İlk açıklama geldi...

18.04.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezonu oldukça hareketli geçiren ve taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Galatasaray'da herkes, 30 Nisan'daki seçime kilitlenmiş durumda. Seçim sonrasında teknik direktör Domenec Torrent'in de geleceği belli olacak. İspanyol çalıştırıcı ile devam edilmeyeceği yönünde haberlerin çıkmasının ardından Sergen Yalçın'ın göreve geleceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Başarılı teknik direktör için ilk açıklama geldi.

Son dakika: Sergen Yalçın, Galatasaray'a imzayı attı mı? İlk açıklama geldi...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim sonrasında teknik direktör Domenec Torrent ile devam edilip edilmeyeceği konusu merak ediliyordu. İki başkan adayı; Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun İspanyol çalıştırıcıyla yolları ayırması beklenirken, Sergen Yalçın iddiası sosyal medyada olay yaratmıştı. İşte haberin detayları...

Galatasaray'da başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun adaylıklarını açıklamasının ardından teknik direktörlük koltuğu için Sergen Yalçın iddiaları gündeme gelmişti.

Bu iddialar üzerine Metin Öztürk ve Sergen Yalçın'a yakınlığıyla bilinen yorumcu Sinan Engin'den flaş açıklamalar geldi.

"GALATASARAY'I KABUL ETMEZ"

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Sergen Yalçın'ın sarı - kırmızılı ekibe imza atma ihtimalinin olmadığını dile getiren Sinan Engin "Sergen Yalçın, Galatasaray'ın teklifini kabul etmez." dedi.

"VALERIEN ISMAEL'DEN SONRA GELECEK"

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Siyah-beyazlı takımda iki kupa kazanan Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir iddia da ortaya atan Engin, "Valerien Ismael'den sonra Beşiktaş'ta göreve gelecek isim Sergen Yalçın'dır." ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN LİSTEMDE YOK"

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Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Öztürk ise "Sergen Yalçın listemde yok" sözlerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Galatasaray Futbol Kulübü
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