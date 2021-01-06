SON DAKİKA - Sergen Yalçın: Mandzukic'le ilgileniyoruz

Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u evinde 6-0 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hem oyun hem de skor olarak iyi işler yapıldığına dikkat çekerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, “Skor biraz fantastik oldu. Bu süreçte böyle skorlar çıkmıyor ama bugün çok iştahlıydık, önde baskı yapıp rakibi hataya zorladık. Bu baskılar da sonuç verdi. Kaptığımız toplarla net sonuçlar yakaladık. Oynayanlar ve sonradan giren oyuncular doğru şeyler yaptılar, bize de iyi bir maç izlettiler. Biz de kenarda zevk aldık oyundan. Hem oyundan hem skordan hem de oyuncuların istek ve arzusundan memnunum” ifadelerini kullandı.

"GENİŞ KADRONUN KİME ZARARI VAR?"

Larin’in 10, Aboubakar’ın da 8 gol atmasına karşın forvet hattına transfer yapılıp yapılmayacağıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın, “Biliyorsunuz hastalık var. Ligin devamında oyuncularımız hasta olabilir, biz de olabiliriz. Daha geniş bir kadronun olması sıkıntı oluşturmaz. Mümkün olursa oyuncu almak istiyoruz. Çok maç var ve eldeki oyuncuları kullanıyoruz. Geçen hafta başka isimler vardı sahada bu hafta başka isimler var. Herkes de çıkıp elinden gelenin en iyisini veriyor. Kadromuzu güçlendirirsek kimseye zararı olmaz. İyi bir kadromuz var. Karakterli oyuncularımız var, kaliteli oyuncularımız var. Birbirlerini çok seviyorlar. Sezon başından bu yana hiçbir antrenmanda tartışma bile çıkmadı. Oyuncular birbirlerine o kadar bağlılar ki, saha içinde de birbirleri için mücadele ediyorlar. Biz sadece ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Onlar çabalıyorlar, bu galibiyetler onların sebebi” diyerek takımdaki durumu da özetledi.