Son dakika: Sergio Ramos'a hırsızlık şoku! 4 çocuğu birden evdeyken...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçerken, Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos'un adı Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. İspanyol futbolcu ise yetiştiği kulüp olan Sevilla'ya geri dönmüştü.

EVİ SOYULDU

Dünyaca ünlü yıldız, yaşadığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla'nın 20 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında sahada olan Sergio Ramos'un evi soyuldu.

ÇOCUKLARI EVDEYKEN...

Soygun sırasında, Ramos'un yaşları 3 ile 8 arasında değişen 4 çocuğunun da evde olduğu ancak çocuklara herhangi bir zarar gelmediği aktarıldı.

Hırsızların, tüm güvenlik önlemlerini geçtikten sonra evden; lüks saatler, değerli eşyalar ve mücevherler aldıkları kaydedildi. Toplam hasarın ise şu an için bilinmediği ifade edildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı. Ramos'un 2012 yılında da Madrid'deki evi soyulmuştu.

İspanya'da geçtiğimiz yıllarda Casemiro, Lucas Vazquez, Ezequiel Garay, Jordi Alba, Gerard Pique, Arthur Melo, Karim Benzema, Isco, Alvaro Morata gibi çok sayıda futbolcunun evlerinde hırsızlık olayı yaşanmıştı.

Sevilla'ya sezon başında imza atan 37 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 resmi maçta forma giydi.

