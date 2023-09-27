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Son dakika: Sergio Ramos'a hırsızlık şoku! 4 çocuğu birden evdeyken...

27.09.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Sergio Ramos, yetiştiği kulüp olan Sevilla'ya geri dönmüştü. Dünyaca ünlü yıldız, İspanya'da yaşadığı hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Hırsızların Ramos'un evine girerek değerli birçok eşyayı aldığı ve olay esnasında 4 çocuğun birden evde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçerken, Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Sergio Ramos'un adı Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı. İspanyol futbolcu ise yetiştiği kulüp olan Sevilla'ya geri dönmüştü.

EVİ SOYULDU

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Dünyaca ünlü yıldız, yaşadığı hırsızlık olayıyla sarsıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla'nın 20 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Lens'e karşı oynadığı maç sırasında sahada olan Sergio Ramos'un evi soyuldu.

ÇOCUKLARI EVDEYKEN...

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Soygun sırasında, Ramos'un yaşları 3 ile 8 arasında değişen 4 çocuğunun da evde olduğu ancak çocuklara herhangi bir zarar gelmediği aktarıldı.

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Hırsızların, tüm güvenlik önlemlerini geçtikten sonra evden; lüks saatler, değerli eşyalar ve mücevherler aldıkları kaydedildi. Toplam hasarın ise şu an için bilinmediği ifade edildi.

Polisin, olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı. Ramos'un 2012 yılında da Madrid'deki evi soyulmuştu.

İspanya'da geçtiğimiz yıllarda Casemiro, Lucas Vazquez, Ezequiel Garay, Jordi Alba, Gerard Pique, Arthur Melo, Karim Benzema, Isco, Alvaro Morata gibi çok sayıda futbolcunun evlerinde hırsızlık olayı yaşanmıştı.

Sevilla'ya sezon başında imza atan 37 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 resmi maçta forma giydi.

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