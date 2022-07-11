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Son dakika: Sevilla, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini resmen açıkladı!

11.07.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'a 2018 yılında transfer olan Brezilyalı stoper Marcao'nun yeni adresi resmen belli oldu. İspanya La Liga ekibi Sevilla, Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İspanyol ekibi, Marcao için Galatasaray'a 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Son dakika: Sevilla, Galatasaray'dan Marcao'nun transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberleri: İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu kadrosuna kattı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sağlık kontrollerinden geçen 26 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer haberleri! Marcao’ya flaş teklif!

Sezon öncesi hazırlıklarını Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürdüren Sevilla'nın kampına katılan Marcao, İspanyol temsilcisinin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği ilk oyuncu oldu.

Marcao

İspanyol basına göre, Sevilla, bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sözleşmede yer alan performans maddelerinin gerçekleşmesi halinde İspanya temsilcisi, 3 milyon avroya kadar fazladan ödeme yapacak.

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve 3 kupa sevinci yaşayan defans oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla 140 karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

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