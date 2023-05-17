Son dakika: Sezon sonunda rota Süper Lig mi? Liverpool resmen açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan yıldızlar boşta...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Liverpool'dan resmi bir açıklama geldi.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR AYRILIYOR

Kırmızılar; Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain'in takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu açıklama sonrasında dünyaca ünlü futbolcuların ayrılığı sosyal medyada gündeme oturdu.

Öte yandan daha önce Galatasaray ile adı anılan Roberto Firmino için sarı - kırmızılı taraftarlar, Twitter'da oyuncunun transferi için paylaşımlarda bulundu.

Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe için ise Naby Keita'nın gündeme geldiği ve kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın ise Alex Oxlade-Chamberlain'in menajerine şartlarını soracağı aktarıldı.

