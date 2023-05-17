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Son dakika: Sezon sonunda rota Süper Lig mi? Liverpool resmen açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan yıldızlar boşta...

17.05.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Liverpool, bu sezon beklenen performansı ortaya koyamadı. Kırmızılar, 4 futbolcusuyla yolların sezon sonunda ayrılacağını duyurdu. Bu açıklama sonrasında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili transfer iddiaları da ortaya atıldı.

Son dakika: Sezon sonunda rota Süper Lig mi? Liverpool resmen açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan yıldızlar boşta...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Liverpool'dan resmi bir açıklama geldi.

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLAR AYRILIYOR

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Kırmızılar; Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner ve Alex Oxlade-Chamberlain'in takımdan ayrılacağını duyurdu. Bu açıklama sonrasında dünyaca ünlü futbolcuların ayrılığı sosyal medyada gündeme oturdu.

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Öte yandan daha önce Galatasaray ile adı anılan Roberto Firmino için sarı - kırmızılı taraftarlar, Twitter'da oyuncunun transferi için paylaşımlarda bulundu.

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Orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe için ise Naby Keita'nın gündeme geldiği ve kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı öne sürüldü.

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Beşiktaş'ın ise Alex Oxlade-Chamberlain'in menajerine şartlarını soracağı aktarıldı.

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