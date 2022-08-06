Son dakika spor haberi: 5 yıllık hayal gerçek oluyor! Galatasaray'ın uçağı Mauro Icardi için kalkıyor... Fenerbahçe reddetmişti!

Yeni sezona hız kesmeden hazırlanan Galatasaray, mutlak şampiyonluk için kadrosuna takviyeler yapmaya devam ederken, şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic ve Fredrik Midtsjö transferleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Lucas Torreira ve Dries Mertens'i de kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Sarı-Kırmızılı ekipte transfer bombaları bitmiyor.

Sarı-Kırmızılılar yıldız isimleri kadrosuna katarak dünya futbolunda adından söz ettirmeyi başarırken, dünya yıldızı bir isim daha gündeme geldi.

"ICARDI GALATASARAY'A GELEBİLİR"

Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın transfer gündemine dair paylaşımda bulunurken, "Fenerbahçe'ye de önerilen ve Ali Koç'un reddettiği Icardi, şimdi Galatasaray'a da önerildi. Erden Timur bu gece Paris'e uçacak bilgisi geldi." satırlarını yazdı. Çelikler, bu paylaşımından kısa bir süre sonra "Icardi, Galatasaray'a olabilir. Çünkü büyük liglerden isteyeni yok." şeklinde ikinci bir paylaşımda yaptı.

5 YIL ÖNCE PAYLAŞMIŞTI!

Bu sözlerin ardından, son olarak Inter'den 50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olan dünyaca ünlü Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin eşi Wanda Icardi'nin paylaşımı akıllara geldi. Bayan Icardi 2017 yılında kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Icardi çiftinin kızının Galatasaray formasıyla verdiği poz sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, Sarı-Kırmızılı taraftarlar Icardi'nin profilini 'Come to Galatasaray' yorumlarıyla doldurmuştu.

PSG'DE PARLAYAMADI!

2020 yılında 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'den Paris Saint-Germain'e transfer olan 29 yaşındaki golcü, Neymar, Mbappe ve Messi gibi isimlerin gölgesinde kaldı. PSG'de çıktığı 92 maçta 38 gol 10 asistlik bir performans sergileyen Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro.



