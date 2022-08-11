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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa'dan itiraflar! "Fenerbahçe'ye para için gittim"

11.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin 2020/2021 sezonunda Fenerbahçe'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu Jose Sosa, Sarı-Lacivertli kulüpte bekleneni verememesinin ardından futbola ilk başladığı kulüp olan Estudiantes'e transfer olmuş ve geçtiğimiz günlerde kendisini Arjantin kulübüne bağlayan resmi imzaları atmıştı. 37 yaşındaki oyuncu imza töreninde konuşurken, Fenerbahçe için taraftarları oldukça kızdıracak sözler sarf etti. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa'dan itiraflar! "Fenerbahçe'ye para için gittim"

Trabzonspor'un 2018 yılında 3.40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Serie A ekibi Milan'dan kadrosuna kattığı Arjantinli orta saha Jose Sosa, Bordo-Mavili kulüpte geçirdiği iki sezonun ardından Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuş ancak Sarı-Lacivertli kulüpte beklentilerin oldukça altında bir performans sergilerken Türkiye macerasına nokta koymuştu.

FENERBAHÇELİLER'İ KIZDIRDI!

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2022 yılında altyapısından yetiştiği ve ilk profesyonel olduğu kulübe, Estudiantes'e dönen Arjantinli kendisi için düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Sarı-Lacivertli taraftarları oldukça kızdıracak sözler sarf etti.

"HAYRANI OLDUĞUM KULÜP..."

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Motivasyonunun taraftarlar olduğunu söyleyen 37 yaşındaki futbolcu, "Oynadığım şey için değil, beni oluşturan hayranı olduğum kulüp Estudiantes'e geri dönmek için geliyorum'' dedi.

"ÇOK İYİ PARA KAZANMA ŞANSIM OLDU"

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Orta saha oyuncusu, ''Bu formayı tekrar giyme arzusundan başka bir şey için buraya gelmiyorum, para için hiç gelmiyorum. Bir önceki dönemde gelecektim. Ancak çok iyi para kazanma şansım oldu. (Fenerbahçe'yi kastederek) O dönemde ailemi de düşündüm'' itirafında bulundu.

"SABIRSIZLANIYORUM"

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Arjantinli oyuncu, ''Yaptığım uzun yolculukta düşünmek için zamanım oldu, çok endişeliyim, muazzam bir enerjim var ve çocuklarla, taraftarlarla bunu paylaşmak, sahada olmak için sabırsızlanıyorum'' dedi.

FENERBAHÇE TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU!

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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transfer olması Arjantin'de büyük yankı uyandırmıştı. O dönem, Estudiantes'e döneceği konuşulan Sosa için Arjantin basını da Sosa'nın Estudiantes'e döneceğini ve futbolcunun da bu geri dönüş nedeniyle oldukça hevesli olduğunu duyurmuştu.

ARJANTİNLİ TARAFTARLARDAN TEPKİ GÖRMÜŞTÜ!

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Estudiantes taraftarı, kendileri yerine tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan yıldız futbolcuya resmen ateş püskürmüş . Sosa'yı 'yuvaya dönüş' yerine 'parayı tercih etmek' ile suçlamıştı. Hatta bazı Estudiantes taraftarları, Sosa'nın fotoğrafını Amerikan Doları içine yerleştirerek yıldız futbolcuya mesaj göndermişti.


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