Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Slovacko maçında Jorge Jesus öyle bir şey yaptı ki...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz rakip kaleyi adeta abluka altına alırken, yeni transferlerden Willian Arao ile sağ kanattan etkili oldu.

VALENCIA FAYDALANAMADI!

Arao'nun yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Enner Valencia, topa müdahale etmek isterken Slovacko kalecisi Filip Nguyen ile çarpıştı ve karşılaşmanın hakemi faul düdüğünü çaldı.

JESUS KULÜBEYE DÖNDÜ!

Henüz 9. dakikada yaşanan bu pozisyonun ardından yedek kulübesinde bulunan isimlere dönen tecrübeli çalıştırıcı oyuncularını oldukça hırslı bir biçimde uzun bir süre pozisyonu anlatması dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O ANLAR:

Görüntüler EXXEN'den alınmıştır

