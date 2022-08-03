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Son dakika spor haberi: Sivasspor'a yeni sezon öncesi şok! 'Yırtık tespit edildi'

03.08.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden DG Sivasspor Kulübü'ne ligin başlamasına az bir süre kala kötü haber geldi. Sivas ekibinden yapılan açıklamada takım kaptanlarından Hakan Arslan’ın sakatlandığını duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Sivasspor'a yeni sezon öncesi şok! 'Yırtık tespit edildi'
Hakan Arslan

Hakan Arslan

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sivasspor
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Sivasspor’da yeni sezon öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp tecrübeli oyuncu Hakan Arslan’ın sol alt adalesinde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, takım da sakatlığı bulunan futbolcu Hakan Arslan’ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

"YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

"Cumartesi günü Süper Kupa maçında Trabzonspor ile oynadığımız maçın ardından sol alt adalesinde ağrı hisseden sporcumuza yapılan kontrollerde, sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor
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