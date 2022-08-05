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Son dakika spor haberi: Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest... Ayrılık!

05.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Yeni sezonda Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kadroya katılan isimlerin yanı sıra hali hazırda kadroda bulunan bazı oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli ekipte son oynanan Slovacko maçı sonrası Jesus'un yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Tecrübeli hocanın sözler, geçtiğimiz sezon attığı gollerle dikkat çeken Serdar Dursun için bardağı taşıran son damla oldu...

Son dakika spor haberi: Slovacko maçı sonrası ipler koptu! Jesus'a rest... Ayrılık!
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda 3. eleme turunda Slovacko'yu evinde ağırlarken, rakibini Emre Mor ve Lincoln'ün (2) golleriyle 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantajı cebine koymayı başarmıştı.

"FORVET ALACAĞIZ"

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Sarı-Lacivertliler de iki golün de orta saha oyuncularından gelmesi dikkat çekerken karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jorge Jesus "Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

İPLER KOPTU!

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Slovacko karşısında yalnızca 30 dakika sahada kalabilen ve Jesus'un pek forma şansı vermediği Serdar Dursun'un bu açıklamalardan oldukça rahatsız olduğu ve takımdan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyduğu öğrenilirken, Jesus'un da bu ayrılığa izin vereceği tahmin ediliyor.

MAÇTAKİ MORALSİZ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

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Dünkü maçta sonradan oyuna giren ve isteksiz görüntüleriyle dikkat çeken Serdar Dursun için Portekizli hocanın açıklamaları bardağı taşıran son damla oldu.

SON TALİP: UNION BERLIN

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Geçtiğimiz sezon attığı gollerle dikkat çeken Serdar Dursun'a Schalke'den sonra, Bundesliga ekibi Union Berlin talip olmuştu. Fenerbahçe ile 2 sezon daha sözleşmesi bulanan golcü oyuncunun ayrılığı konusunda kulübün gereken yardımı yapmaya hazır olduğu da ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

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Geçtiğimiz sezonda 33 maçta forma giyen Serdar Dursun 15 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koymuştu. Sarı-Lacivertlilerle 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro.


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Serdar Dursun fenerbahçe son dakika spor haberi
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