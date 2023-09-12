Son dakika: Stefan Kuntz, Japonya maçının ardından çılgına döndü! 'Kimse beni korumuyor!', 'Oyuncular röportajda değil sahada cevap versin!'

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu. Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Atsuki Ito, 28 ve 36'ncı dakikalarda Nakamura ile 78'inci dakikada penaltıdan Junya Ito kaydetti. Millilerin mücadeledeki golleri ise 44'üncü dakikada Ozan Kabak ve 61'inci dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Alman çalıştırıcı; kendisinin korunmadığını dile getirirken, oyuncuları hedef aldı. İşte Kuntz'un sözleri;

"BERTUĞ, BU MAÇLARIN GALİP OYUNCUSU"

"İlk yarı çok kötüydük. Rakibe sırtı dönük dikkat etmemizi ve geçiş oyununda çok şiddetli olduklarını söyledik. 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fizik yönünden Japonya ile mücadele edemedik. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim. Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu."

"KİMSE HOCAYI KORUMUYOR"

"Taraftarın söylediklerini de Türkçemle anlıyorum. Geçen sene 4 maçı kazandığımızdan beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan soru işareti olan hoca! Ama kesinlikle konu bu değil. 20 maç yaptık, 5'ini kaybettik. Bunlar sıralamada üzerimizde olan takımlar. Üzerinde çalışmamız gereken başka konular."

"CEVAP SAHADA VERİLİR, RÖPORTAJDA DEĞİL"

"Japonya ile aynı seviyede değiliz! Onlar bizden çok daha iyi oynadı. Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, oyuncularımdan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için %100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Ben milli oyuncuydum, Almanya'da oynadım. Alman hocası olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım! Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil!"

