SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Son dakika: Stefan Kuntz, Japonya maçının ardından çılgına döndü! 'Kimse beni korumuyor!', 'Oyuncular röportajda değil sahada cevap versin!'

Son dakika: Stefan Kuntz, Japonya maçının ardından çılgına döndü! 'Kimse beni korumuyor!', 'Oyuncular röportajda değil sahada cevap versin!'

12.09.2023 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, Belçika'da oynanan dostluk maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, Belçika'da oynanan müsabakadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında adeta ateş püskürdü. Alman çalıştırıcı, kendisinin çok fazla eleştirildiğini ifade etti ve oyunculara göndermede bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup oldu. Japonya'ya galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Atsuki Ito, 28 ve 36'ncı dakikalarda Nakamura ile 78'inci dakikada penaltıdan Junya Ito kaydetti. Millilerin mücadeledeki golleri ise 44'üncü dakikada Ozan Kabak ve 61'inci dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Alman çalıştırıcı; kendisinin korunmadığını dile getirirken, oyuncuları hedef aldı. İşte Kuntz'un sözleri;

"BERTUĞ, BU MAÇLARIN GALİP OYUNCUSU"

AA-20230912-32133657-32133655-JAPONYATURKIYE (Large)

"İlk yarı çok kötüydük. Rakibe sırtı dönük dikkat etmemizi ve geçiş oyununda çok şiddetli olduklarını söyledik. 3 golü de böyle yedik. Bireysel hatalar da vardı. Fizik yönünden Japonya ile mücadele edemedik. Ama maç sonunda istediğim duruma geldim. Maçta bazı bulguları, oyuncuları görmek istiyordum. Onlarla ilgili ve oyunumuzla ilgili fikir edindik. Ders çıkaracağız. Pozitif bir şeyle bitirelim, Bertuğ Yıldırım kesinlikle bu maçların galip oyuncusu."

"KİMSE HOCAYI KORUMUYOR"

AA-20230912-32133657-32133647-JAPONYATURKIYE (Large)

"Taraftarın söylediklerini de Türkçemle anlıyorum. Geçen sene 4 maçı kazandığımızdan beri kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan soru işareti olan hoca! Ama kesinlikle konu bu değil. 20 maç yaptık, 5'ini kaybettik. Bunlar sıralamada üzerimizde olan takımlar. Üzerinde çalışmamız gereken başka konular."

"CEVAP SAHADA VERİLİR, RÖPORTAJDA DEĞİL"

AA-20230912-32133393-32133391-JAPONYATURKIYE

"Japonya ile aynı seviyede değiliz! Onlar bizden çok daha iyi oynadı. Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, oyuncularımdan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için %100'ünü verecek seviyeye gelmeli. Ben milli oyuncuydum, Almanya'da oynadım. Alman hocası olarak Türk Milli Takımı başında kenardaysam, bu maçları kazanmak için oradayım! Tüm teknik ekibimle beraber çok fazla efor harcıyoruz. Bizim tek hedefimiz Türk Milli Takımı'nı geliştirmek. Bunun için gururluyuz. En çok canımı acıtan konu, oyuncularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 gollü maç! Japonya'ya karşı geri dönemedik...6 gollü maç! Japonya'ya karşı geri dönemedik...
Fatih Terim'in videosu yeniden gündeme geldi!Fatih Terim'in videosu yeniden gündeme geldi!
Dilmen, milli maçta daha fazla dayanamadı!Dilmen, milli maçta daha fazla dayanamadı!
Anahtar Kelimeler:
Stefan Kuntz son dakika haberler a milli takım son dakika haberleri dakika haberleri hazırlık maçı ak n dakika haberleri hedefi maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.