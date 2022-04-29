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Son dakika: Süper Lig'de ilginç detay! Altay küme düştü derken...

29.04.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Giresunspor, Süper Lig'den bir alt lige düşen üçüncü takım da belli oldu. Altay, Süper Lig'e veda etti. Daha önce Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşmişti.

Son dakika: Süper Lig'de ilginç detay! Altay küme düştü derken...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından küme düşen bir takımın daha belli olduğu iddia edilmişti. Herkes, Altay'ın küme düştüğünü düşünürken ortaya üçlü averaj çıktı. İşte haberin detayları...

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta mücadelesinde GZT Giresunspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Giresunspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Umut Nayir ve 48. dakikada Serginho kaydetti.

GİRESUNSPOR, LİGDE KALDI

Bu sonucun ardından GZT Giresunspor, Süper Lig'de kalmayı garantiledi.

ALTAY KÜME DÜŞMEDİ

Ligde 30'ar puanı bulunan Altay ve Çaykur Rizespor'un kalan tüm maçlarını kazarak 42 puana ulaşma ihtimalleri bulunuyor. Gaziantep FK'nın kalan haftaları hiç puan alamaması halinde 3 takım ligi aynı puanda tamamlayacak ve üçlü averaja bakılacak.

Küme düşmenin üçlü averaja kalması durumunda Altay 7 puanla rakiplerini geride bırakarak ligde kalabilir.

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Çaykur Rizespor Göztepe Yeni Malatyaspor Adana Demirspor Altay Giresunspor
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