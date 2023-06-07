Son dakika: Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta maçları oynandı. Daha önce 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'de kalma şansını yitiren son takım da bu maçlar sonrasında belli oldu.

Düşme hattında yer alan takımlardan Giresunspor; Antalyaspor'u konuk etti, İstanbulspor ise Ümraniyespor'u ağırladı.

İstanbulspor, rakibini 4-0 mağlup etti. Giresunspor ise Antalyaspor'u 2-0'la geçti.

Bu skorların ardından İstanbulspor, Süper Lig'de kaldı. Giresunspor ise kazanmasına rağmen Spor Toto 1. Lig'e düştü.

TFF, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep FK ile Hatayspor'un ligden çekilmesiyle birlikte bu sezon 2 takımın küme düşeceğini ve çekilen ekiplerin gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edeceğini açıklamıştı.



