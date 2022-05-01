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Son dakika: Süper Lig'de yılın golü atıldı! Nouha Dicko'dan olağanüstü bir vuruş...

01.05.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig'de oynanan Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçında yılın golü atıldı. Sahalarda ender görülen bir vuruşla topu ağlarla buluşturan Nouha Dicko, orta sahanın gerisinden şut çekerek gol attı. İşte detaylar.

Son dakika: Süper Lig'de yılın golü atıldı! Nouha Dicko'dan olağanüstü bir vuruş...
Nouha Dicko

Nouha Dicko

MLİ Mali
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yeni Malatyaspor
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Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında tüm ödülleri toplayacak cinsten bir gol atıldı. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da Nouha Dicko, olağanüstü bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçı 2-1 kaybeden Malatya ekibinde Nouha Dicko karşılaşmaya damga vurdu.

SON DAKİKA: YILIN GOLÜNÜ ATTI

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Yeni Malatyaspor karşılaşmanın 31. dakikasında Alanyaspor atağının son bulmasıyla kontra atağa çıktı. Topla buluşan Dicko, kendi ceza sahası önünden aldığı pozisyonu orta sahaya kadar dribling ile taşıdı.

Kalecinin önde olduğunu gören Nouha Dicko, orta saha yakınlarına kadar sürdüğü topu kaleye vurdu. Yaklaşık 70 metre boyunca düzgün bir şekilde Alanyaspor kalesine giden meşin yuvarlağa Alanyaspor kalecisi Yusuf müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu. Maçın kameramanının bile beklemediği anda bir vuruş çıkartan Dicko'nun şutuna kameralar bile yetişemedi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Yeni Malatyaspor son dakika haberi
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