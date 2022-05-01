Son dakika: Süper Lig'de yılın golü atıldı! Nouha Dicko'dan olağanüstü bir vuruş...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında tüm ödülleri toplayacak cinsten bir gol atıldı. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'da Nouha Dicko, olağanüstü bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçı 2-1 kaybeden Malatya ekibinde Nouha Dicko karşılaşmaya damga vurdu.

SON DAKİKA: YILIN GOLÜNÜ ATTI

Yeni Malatyaspor karşılaşmanın 31. dakikasında Alanyaspor atağının son bulmasıyla kontra atağa çıktı. Topla buluşan Dicko, kendi ceza sahası önünden aldığı pozisyonu orta sahaya kadar dribling ile taşıdı.

Kalecinin önde olduğunu gören Nouha Dicko, orta saha yakınlarına kadar sürdüğü topu kaleye vurdu. Yaklaşık 70 metre boyunca düzgün bir şekilde Alanyaspor kalesine giden meşin yuvarlağa Alanyaspor kalecisi Yusuf müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu. Maçın kameramanının bile beklemediği anda bir vuruş çıkartan Dicko'nun şutuna kameralar bile yetişemedi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



