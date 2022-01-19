Son dakika: Süper Lig'e kar engeli! Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının tarihi değişti

Olumsuz hava koşulları Süper Lig'i de vurdu. Dün oynanan ve yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının bugün oynanması planlanmıştı. Ancak devam eden elverişsiz hava şartları nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelendi. Bu maçın ertelenmesi sebebiyle Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'la oynayacağı maçın da tarihinde değişiklik yapıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ

21 Ocak Cuma günü 20.00'de oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının da günü ve saati değişerek, cumartesi 13.30'a çekildi. TFF'den yapılan açıklamada, "Daha önce açıklanan program gereği 21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı." ifadelerine yer verildi.

