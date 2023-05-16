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Son dakika: Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!

16.05.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: TFF 3. Lig 1. Grup 33. hafta maçında Eskişehirspor ile Elazığspor karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada tam 9 gol atılırken, Elazığspor sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü. İşte detaylar...

Son dakika: Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!

Son dakika haberleri: Eskişehirspor ile Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 33. hafta maçında kozlarını paylaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf Elazığspor oldu. Tam 9 golün atıldığı müsabakada Elazığspor, sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı.

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Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 45+1. dakikalarda Mesut Saray, 34 ve 81. dakikalarda Salih Polatdemir, 61. dakikada Emre Vezir ile 90+4. dakikada Ahmet Öztürk kaydetti. Eskişehirspor'un sayıları ise 7, 67 ve 77. dakikalarda Onur Arı'dan geldi.

EFSANE, KÜME DÜŞTÜ

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Bu skorun ardından efsane kulüpler arasında yer alan Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Ligin bitimine bir hafta kala düşmeyi garantileyen Eskişehirspor ligde çıktığı 33 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet ile 26 puan toplamıştı.

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