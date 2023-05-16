Son dakika: Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!

Son dakika haberleri: Eskişehirspor ile Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 33. hafta maçında kozlarını paylaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf Elazığspor oldu. Tam 9 golün atıldığı müsabakada Elazığspor, sahadan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 45+1. dakikalarda Mesut Saray, 34 ve 81. dakikalarda Salih Polatdemir, 61. dakikada Emre Vezir ile 90+4. dakikada Ahmet Öztürk kaydetti. Eskişehirspor'un sayıları ise 7, 67 ve 77. dakikalarda Onur Arı'dan geldi.

EFSANE, KÜME DÜŞTÜ

Bu skorun ardından efsane kulüpler arasında yer alan Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Ligin bitimine bir hafta kala düşmeyi garantileyen Eskişehirspor ligde çıktığı 33 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet ile 26 puan toplamıştı.

