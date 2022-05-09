Son dakika: Süper Lig'in eski yıldızı Jody Lukoki hayatını kaybetti! Daha 29 yaşındaydı...

Jody Lukoki hayatını kaybetti! Jody Lukoki'nin ölüm haberi futbol dünyasını yasa boğdu. Daha 29 yaşında olan Jody Lukoki, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da top koşturmuştu. Sağ kanatta forma giyen Jody Lukoki, Süper Lig'de 10 maça çıkmıştı.

MALATYASPOR AÇIKLADI: LUKOKİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yeni Malatyaspor da resmi internet sitesi üzerinden Jody Lukoki'nin ölümüyle ilgili bir mesaj yayınladı.

2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki’nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik.



Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/B30uMTV74Y — Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) May 9, 2022



