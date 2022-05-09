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  4. Son dakika: Süper Lig'in eski yıldızı Jody Lukoki hayatını kaybetti! Daha 29 yaşındaydı...

Son dakika: Süper Lig'in eski yıldızı Jody Lukoki hayatını kaybetti! Daha 29 yaşındaydı...

09.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Yeni Malatyaspor açıkladı, futbolseverleri üzen haber geldi! Geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki 29 yaşında hayatını kaybetti. Demokratik Kongolu futbolcu daha önce Hollanda ekiplerinden Ajax ve Twente formaları da giymişti.

Son dakika: Süper Lig'in eski yıldızı Jody Lukoki hayatını kaybetti! Daha 29 yaşındaydı...

Jody Lukoki hayatını kaybetti! Jody Lukoki'nin ölüm haberi futbol dünyasını yasa boğdu. Daha 29 yaşında olan Jody Lukoki, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da top koşturmuştu. Sağ kanatta forma giyen Jody Lukoki, Süper Lig'de 10 maça çıkmıştı.

MALATYASPOR AÇIKLADI: LUKOKİ HAYATINI KAYBETTİ!

Yeni Malatyaspor da resmi internet sitesi üzerinden Jody Lukoki'nin ölümüyle ilgili bir mesaj yayınladı.


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