Son dakika: Süper Lig'in yıldızı Pohjanpalo, Beşiktaş'ı paylaştı! Hemen sildi ama...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından küme düşmesi kesinleşen takımlar da belli olmuştu. Bu ekipler arasında yer alan Çaykur Rizespor'un yıldız santrforu Joel Pohjanpalo'dan flaş bir hamle geldi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla oldukça etkileyici bir performans gösteren ve Beşiktaş'ın bonservisini aldıktan sonra Karadeniz ekibine kiraladığı Gedson Fernandes'in takım arkadaşı olan Joel Pohjanpalo, Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

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Fin futbolcu, Vodafone Park'ın çektiği bir fotoğrafı Instagram hikayesinde paylaştı. Santrfor oyuncusu, bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı.

"YENİ SEZONDA BEŞİKTAŞ'TA MI?"

Pohjanpalo'nun yaptığı bu paylaşım, "Gelecek sezon Beşiktaş'a mı transfer olacak?" sorusunu akıllara getirdi.

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Spor Toto 1. Lig'e düşen Çaykur Rizespor'un Bayer Leverkusen'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Joel Pohjanpalo, bu sezon 31 maçta forma giydi.

16 GOL - 1 ASİST

Tecrübeli futbolcu, rakip fileleri 16 kez havalandırma başarısı gösterirken 1 de asist yaptı.

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