Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de oynanan 3. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranlarını güncelledi. Derbi maçta karşılaşan Fenerbahçe 'nin oranı 2.85 ve Galatasaray oranı ise 3.00 olarak belirlendi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ

Fenerbahçe: 2.85

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş : 5.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 7.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Fenerbahçe: 3.00

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 4.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 6.50

