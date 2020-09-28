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Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.09.2020 15:50 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftası bu akşam oynanacak Antalyaspor - Denizlilspor mücadelesi ile tamamlanacak. Bu karşılaşma öncesi Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi.

Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de oynanan 3. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranlarını güncelledi. Derbi maçta karşılaşan Fenerbahçe 'nin oranı 2.85 ve Galatasaray oranı ise 3.00 olarak belirlendi.

İŞTE ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ

Fenerbahçe: 2.85

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş : 5.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 7.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları (Geçen hafta)
Fenerbahçe: 3.00

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 4.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 6.50

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