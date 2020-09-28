Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

İddaa risk yönetimi Süper Lig'de oynanan 3. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranlarını güncelledi. Derbi maçta karşılaşan Fenerbahçe 'nin oranı 2.85 ve Galatasaray oranı ise 3.00 olarak belirlendi.
Fenerbahçe: 2.85
Galatasaray: 3.00
Beşiktaş : 5.50
Trabzonspor: 5.50
Başakşehir: 7.50
Süper Lig'de şampiyonluk oranları (Geçen hafta)
Fenerbahçe: 3.00
Galatasaray: 3.25
Beşiktaş: 4.50
Trabzonspor: 5.50
Başakşehir: 6.50
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