Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kararları

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim vekili tarafından duruşma talep edildiği; duruşma için tayin edilen, 22.11.2018 Perşembe günü saat 14:00'de itiraz eden vekili Av.Rezan Epözdemir'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına; Cezaların birleştirilmesi suretiyle 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 65.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,