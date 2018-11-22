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Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kararları

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili kararlarını açıkladı. Kurul, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ndiaye, Fenerbahçe'de ise Soldado ve Jailson'a verilen cezaları onadı.

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kararları

Tahkim Kurulu, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ndiaye, Fenerbahçe'de ise Soldado ve Jailson'a verilen cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

" Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin kulüp, teknik sorumlusu Fatih Terim, antrenörü Hasan Gökhan Şaş ve futbolcusu Papa Alioune Ndiaye ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi.

  • Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim vekili tarafından duruşma talep edildiği; duruşma için tayin edilen, 22.11.2018 Perşembe günü saat 14:00'de itiraz eden vekili Av.Rezan Epözdemir'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 52.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına; Cezaların birleştirilmesi suretiyle 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 65.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106, 107, 206, 207 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 60.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı VIP 100 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan ŞAŞ'ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 20.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın oybirliği ile onanmasına,

  • Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Papa Alioune Ndiaye'nin rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a. ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,
    1. E.2018/349- K.2018/357

    Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcuları Roberto Soldado Rillo ve Jailson Marques Siqueira ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/361 sayılı kararına itirazı incelendi. İtiraz eden Kulüp tarafondan duruşma talep edildiği; duruşma için tayin edilen, 22.11.2018 Perşembe günü saat 14:30'da Fenerbahçe A.Ş. vekili Av. Alper Pirşen ve yönetici Semih Özsoy'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

    • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Roberto Soldado Rillo'nun rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

    • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Jailson Marques Siqueira'nın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c. ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 20.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

  • Erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile,
    1. E.2018/354- K.2018/358

    Bolu Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Sait Karafırtınalar ile ilgili PFDK'nın 15.11.2018 tarihli E.2018-2019/305 K.2018-2019/379 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    • Bolu Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Sait Karafırtınalar'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalandırılmasındasübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    • Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
    1. E.2018/355- K.2018/359

    Ergene Velimeşe Spor Kulübü'nün futbolcusu Burhan Arman ile ilgili PFDK'nın 15.11.2018 tarihli E.2018-2019/316 K.2018-2019/375 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    • Ergene Velimeşe Spor Kulübü'nün futbolcusu Burhan Arman'ın rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
    1. E.2018/356- K.2018/360

    Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş. , kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve teknik sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK'nın 13.11.2018 tarihli E. 2018-2019/301 K.2018-2019/362 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    • Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 135.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    • Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. ve 38/1-b maddeleri uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    • Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-c. ve 38/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 14.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile onanmıştu"
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    Takım
    O
    Av
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    Okuyucu Yorumları 6 yorum
    cim bom düşmanımı bunlar
    Mayıslar bizimdir...
    Aziz Yıldırımın dediği gibi ‘paralı köpeksiniz’. Videolar var kanıtlar var deliller var boy boy resimler var. ama bunun bir de kadıköyü var !
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