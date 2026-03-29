SON DAKİKA | Tahliye edilen Abdurrahman Bayram'dan sürpriz paylaşım! Mert Hakan Yandaş ile cezaevi fotoğrafı...

Aralık 2025'te başlatılan ve Türk futbolunda büyük bir deprem yaratan yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Operasyonun ikinci dalgasında teslim olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, yasal sürecinin ardından tahliye edildi.

MERT HAKAN YANDAŞ İLE CEZAEVİ POZU

Özgürlüğüne kavuşan genç futbolcunun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk paylaşım ise kelimenin tam anlamıyla gündeme bomba gibi düştü. Bayram, Instagram hikayesinden aynı soruşturma kapsamında tutuklanan ve hala cezaevinde bulunan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile yan yana çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Abdurrahman Bayram'ın, cezaevi koğuşunda çekildiği tahmin edilen bu olay karenin üzerine sadece bir "kum saati" emojisi eklemesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından binlerce kez paylaşıldı.

GÖZLER 3 NİSAN'DAKİ KRİTİK DURUŞMADA

Futbol dünyasını sarsan bu dev davada gözler şimdi mahkeme salonuna çevrilmiş durumda. 4 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan isimlerin ilk duruşması 3 Nisan 2026 tarihinde görülecek.