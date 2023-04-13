SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya Bundesliga
  4. Son dakika: Takım arkadaşını yumruklamıştı! Dünya devi Bayern Münih'te kriz! Leroy Sane'ye şiddet uygulayan Sadio Mane, kadro dışı bırakıldı...

Son dakika: Takım arkadaşını yumruklamıştı! Dünya devi Bayern Münih'te kriz! Leroy Sane'ye şiddet uygulayan Sadio Mane, kadro dışı bırakıldı...

13.04.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Manchester City'e 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane, soyunma odasında yaşanan gerginliğin ardından takım arkadaşı Leroy Sane'ye yumruk atmıştı. Dünya futbolunu şaşkına çeviren bu olay sonrasında Alman ekibinden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Takım arkadaşını yumruklamıştı! Dünya devi Bayern Münih'te kriz! Leroy Sane'ye şiddet uygulayan Sadio Mane, kadro dışı bırakıldı...

Son dakika haberleri: Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Manchester City'e konuk olmuştu. Alman devi, müsabakadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve tur şansını zora sokmuştu. İngiliz ekibine karşı aldığı ağır yenilgi sonrasında Bayern Münih soyunma odası karıştı.

MANE VE SANE TARTIŞTI

2023-04-11T202928Z_3614663_UP1EJ4B1KX2D8_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-MCI-BAY-REPORT

Bavyera temsilcisinin dünyaca ünlü futbolcusu Sadio Mane, karşılaşmanın ardından soyunma odasında Leroy Sane ile ciddi bir tartışma içine girdi.

YUMRUK ATTI, ÇILGINA DÖNDÜ

2023-04-11T203641Z_1556070174_UP1EJ4B1L94DZ_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-MCI-BAY-REPORT

Senegalli yıldız, yaşadığı gerginliğin ardından takım arkadaşı Leroy Sane'yi yumrukladı ve üstüne çıkmaya çalıştı. Sinirden adeta çılgına dönen Mane'yi takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği belirtilmişti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

2023-04-08T145916Z_827650150_UP1EJ4815MQL9_RTRMADP_3_SOCCER-GERMANY-SCF-BAY-REPORT

Bu gelişmeler üzerine Bayern Münih teknik heyeti ve yönetimi flaş bir karar aldı. Sadio Mane'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2023-04-08T135440Z_2071899578_UP1EJ4812N2C4_RTRMADP_3_SOCCER-GERMANY-SCF-BAY-REPORT

Sezon başında Bayern Münih'e transfer olan ve 32 resmi maçta 11 gol - 5 asistlik bir performans sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, 1940 dakika sahada kalmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Röportaj verdiği muhabire aşık oldu!Röportaj verdiği muhabire aşık oldu!
Bunu kimse beklemiyordu! Emre Mor rekor bonservisle ayrılıyorBunu kimse beklemiyordu! Emre Mor rekor bonservisle ayrılıyor
Akıl tutulması yaşadı! Böylesine az rastlanır! Kaleci, penaltı noktasını top zannedince...Akıl tutulması yaşadı! Böylesine az rastlanır! Kaleci, penaltı noktasını top zannedince...
Anahtar Kelimeler:
Sadio Mane bayern leroy sane şampiyonlar ligi dakika haberleri yaşında ak n dakika haberleri maçın

En Çok Okunan Haberler

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek

Afganların işlettiği gizemli bakkalla ilgili şok gerçek

Ebrar'ın takım arkadaşı maç sonu pencereden düşerek hayatını kaybetti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ebrar'ın takım arkadaşı maç sonu pencereden düşerek hayatını kaybetti! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Taraftarı kızdırdı...

Okan Buruk'un yeni adresini açıkladı! Taraftarı kızdırdı...

Taraftar bile şaşkın! Yıldız isim sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da kapattı

Taraftar bile şaşkın! Yıldız isim sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da kapattı

Jesus'un ses kaydı yayınlandı! Şok...

Jesus'un ses kaydı yayınlandı! Şok...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

Devamlı olarak alkol içen köpek alkolik oldu! Nedeni çok duygusal...

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Şok görüntüler! Sokak ortasında pantolonunu indirip doğum yaptı

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.