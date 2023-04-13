Son dakika: Takım arkadaşını yumruklamıştı! Dünya devi Bayern Münih'te kriz! Leroy Sane'ye şiddet uygulayan Sadio Mane, kadro dışı bırakıldı...

Son dakika haberleri: Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Manchester City'e konuk olmuştu. Alman devi, müsabakadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve tur şansını zora sokmuştu. İngiliz ekibine karşı aldığı ağır yenilgi sonrasında Bayern Münih soyunma odası karıştı.

MANE VE SANE TARTIŞTI

Bavyera temsilcisinin dünyaca ünlü futbolcusu Sadio Mane, karşılaşmanın ardından soyunma odasında Leroy Sane ile ciddi bir tartışma içine girdi.

YUMRUK ATTI, ÇILGINA DÖNDÜ

Senegalli yıldız, yaşadığı gerginliğin ardından takım arkadaşı Leroy Sane'yi yumrukladı ve üstüne çıkmaya çalıştı. Sinirden adeta çılgına dönen Mane'yi takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği belirtilmişti.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Bu gelişmeler üzerine Bayern Münih teknik heyeti ve yönetimi flaş bir karar aldı. Sadio Mane'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezon başında Bayern Münih'e transfer olan ve 32 resmi maçta 11 gol - 5 asistlik bir performans sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, 1940 dakika sahada kalmıştı.

