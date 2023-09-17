Son dakika: Teknik direktör Mustafa Kaplan, maç esnasında bir anda yere yığıldı! Ambulans ile hastaneye kaldırıldı...

Son dakika haberleri: Giresunspor ile Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken, futbolseverleri endişelendiren bir an yaşandı.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Müsabakanın uzatma dakikaları oynanırken, Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı. 56 yaşındaki çalıştırıcı, bir anda olduğu yere yığıldı. İlk müdahalesi saha içinde yapılan Kaplan, kısa süre sonra ayaklandı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Tedavi sonrasında ayağa kalkan tecrübeli teknik adam, yürüyerek ambulansa alındı ve hastaneye götürüldü.

Giresunspor'dan Mustafa Kaplan için henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

