SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF açıkladı: Transfer dönemi birer hafta uzatıldı

TFF açıkladı: Transfer dönemi birer hafta uzatıldı

09.06.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, 2021-2022 Futbol Sezonu yaz ve ara transfer dönemlerinin birer hafta uzatılması kararını aldı.

TFF açıkladı: Transfer dönemi birer hafta uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun ardından kulüplerin talepleri doğrultusunda Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin önemli kararlar alındı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin aşağıdaki değişikliklerin yapılması kararlaştırılmıştır:

1' Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2' Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.

3' Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır.

4' Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir.

5' 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Ahmet Nur Çebi bırakma kararı aldıAhmet Nur Çebi bırakma kararı aldı
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Du bakem hangi pisliğe çıkacak bu karar bakalım. Ulan hiçbir inandırıcılığınız kalmadı sözde bağımsız federasyon:)
Doğru bir karar

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

G.Saray'dan ayrılıp, Başakşehir'le anlaştı

G.Saray'dan ayrılıp, Başakşehir'le anlaştı

Onyekuru ile her konuda anlaşma sağlandı!

Onyekuru ile her konuda anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

Vincent Aboubakar'a 4 milyon Euro

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıldız golcü Galatasaray formasını giydi!

Yıldız golcü Galatasaray formasını giydi!

Fenerbahçe'de hoca tamam! Dünya yıldızı ile geliyor

Fenerbahçe'de hoca tamam! Dünya yıldızı ile geliyor

Beşiktaş'tan sezonun ilk transferi

Beşiktaş'tan sezonun ilk transferi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.