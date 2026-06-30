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Son dakika: TFF'den yabancı kuralı açıklaması! "Değişiklik söz konusu değil"

Son dakika: Son günlerde gündemde olan ve kulüplerin değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu yabancı kuralına dair TFF'den bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika: TFF'den yabancı kuralı açıklaması! "Değişiklik söz konusu değil"
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin ve kulüplerin merakla beklediği yabancı oyuncu kuralına dair son kararı resmi bir açıklama ile paylaştı.

"DEĞİŞİKLİK YOK"

Son dönemde spor basınında ve kamuoyunda geniş yer bulan tartışmaların ardından federasyon, kurallarda herhangi bir esneme ya da değişiklik yapılmayacağını net bir biçimde ilan etti.

Son dakika: TFF den yabancı kuralı açıklaması! "Değişiklik söz konusu değil" 1

TARTIŞMALARA SON NOKTA KOYULDU

Yapılan resmi bilgilendirmede, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda uygulanması planlanan yabancı oyuncu kurallarının, daha önce ilan edilen esaslar doğrultusunda aynen geçerli olacağı belirtildi. Federasyon, yürürlüğe girecek kurallarla ilgili yeni bir düzenlemenin gündemde olmadığını netleştirerek spekülasyonların önüne geçti.

Son dakika: TFF den yabancı kuralı açıklaması! "Değişiklik söz konusu değil" 2

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