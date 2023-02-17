SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! İşte 24, 25 ve 26. hafta maç programı ve ertelenen maçların tarihleri!

Spor Toto Süper Lig'de, 24, 25 ve 26'ncı haftanın maç programı belli oldu. Ayrıca TFF'den yapılan açıklamada ertelenen maçların tarihleri de duyuruldu.

24'NCÜ HAFTA

İstanbulspor, 24. haftayı BAY geçecek. Hatayspor ve Gaziantep FK da ligden çekildiği için Adana Demirspor ile Galatasaray bu haftayı maç oynamadan geçirecek.

25'NCİ HAFTA

Fenerbahçe 25. haftayı BAY geçecek. Konyaspor ve Ümraniyespor ise Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle bu hafta maç oynamayacak.

26'NCI HAFTA

Giresunspor haftayı BAY geçecek. Kayserispor ve Trabzonspor, Gaziantep ile Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle bu hafta maç oynamayacak.

Öte yandan erteleme maçlarının tarihleri de belli oldu. Yapılan açıklamada erteleme maçlarının önümüzdeki hafta sonu oynanacağını açıkladı.

25 Şubat Cumartesi

19:00 Fenerbahçe - Konyaspor

19:00 Giresunspor - Kayserispor

26 Şubat Pazar

16:00 Ümraniyespor - Adana Demirspor

19:00 Beşiktaş - Antalyaspor

