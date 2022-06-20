SON DAKİKA: TFF Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı! İlk sırada...

Türkiye Futbol Federasonu'nda Nihat Özdemir'in ayrılığı sonrası tek aday olarak girdiği seçimde TFF'nin yeni başkanı olan Mehmet Büyükekşi çalışmalarına hız kesmeden başlamıştı. Seçim sonrası yaptığı açıklamada Çok önemli görevlerde bulunduk, güzel işler yaptık. Burada da güzel işler yapmak için bu göreve talip olduk. Allah'ın izniyle hep beraber işler yapmak için göreve geliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

RİVA'DA TOPLANILDI!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sayın Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva’da bir toplantı gerçekleştirmişti.

SAPMA ORANI %40

Gerçekleştirilen toplantı neticesinde Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi devam etmesinin yanı sıra, 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlendiği duyurulmuştu.

Bugün gerçekleştirilen görüşme sonrası ise kulüplerin yeni sezon için takım harcama limitleri belli oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK'E 115 MİLYON!

TFF'nin açıkladığı limitler sonrası geçtiğimiz sezonu beklentilerin üzerinde bir performansla topladığı 57 puanla 8. sırada noktalayan İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, 115 milyonluk limit ile en düşük limite sahip kulüp oldu.

SON DAKİKA: İŞTE TFF'NİN BELİRLEDİĞİ HARCAMA LİMİTLERİ!

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'de gelecek sezon yüzde 40'lık sapma payı da dahil olmak üzere en yüksek takım harcama limitini sahip takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibe 1 milyar 545 milyon 820 bin TL'lik harcama limiti getirilirken Galatasaray'ı takip edenler sırasıyla 1 milyar 378 milyon 878 bin TL'yle Fenerbahçe, 960 milyon 805 bin TL'yle Beşiktaş ve 879 milyon 158 bin TL'yle Trabzonspor oldu.



