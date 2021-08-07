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  4. Tokyo'da tarih yazdı! Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Tokyo'da tarih yazdı! Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

07.08.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

Tokyo'da tarih yazdı! Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Busenaz, çeyrek final maçında Ukraynalı Anna Lysenko yenerek yarı finale yükselmişti. Bu turda ise Hindistan’dan Lovlina Borgohain’le mücadele eden milli sporcu, müsabakadan 5-0’lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu altın madalya için rakip oldu. Busenaz, ilk raundu kaybetse de maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergiledi ve Türkiye'ye olimpiyat şampiyonluğunu getirdi. Milli boksör, olimpiyat tarihinin ilk altın madalyalı boksörü olarak da Türk spor tarihine geçti.

Türkiye'ye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci altın madalyasını kazandıran Busenaz'ı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tebrik etti.

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Tokyo
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