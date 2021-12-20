SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  4. Son dakika: Tottenaham Avrupa'ya hükmen mağlup olarak veda etti

Son dakika: Tottenaham Avrupa'ya hükmen mağlup olarak veda etti

20.12.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Tottenham'a UEFA'dan kötü bir haber geldi. İngiliz ekibi koronavirüs nedeni ile Rennes maçına çıkamayınca 3-0 hükmen mağlup ilan edildi ve Avrupa'ya veda etti

Son dakika: Tottenaham Avrupa'ya hükmen mağlup olarak veda etti

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Avrupa'ya hükmen mağlup olarak veda ettiler

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiliz takımının 3-0 mağlup ilan edildiği duyuruldu. Tottenham, bu kararla turnuvaya veda ederken G Grubu'nda Rennes ile Vitesse, bir üst tura yükselen takımlar oldu.

UEFA, İngiliz ekibindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmanın ardından tüm çabalara karşın iki kulübün de işine yarayacak bir çözüm bulunamadığını ve kararın UEFA Disiplin Kurulu tarafından verileceğini açıklamıştı.

Karar öncesinde Rennes'in 11 puanla liderlik koltuğunda oturduğu G Grubu'nda 10 puanlı Vitesse ikinci, 7 puanlı Tottenham üçüncü, 3 puanlı Mura dördüncü sırada yer alıyordu.

Londra temsilcisinde 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış, 9 Aralık'ta oynanması planlanan maç ertelenmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncunun eski halini hatırlıyor musunuz?
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
İlk 11'ler belli olduİlk 11'ler belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Sarıkaya'nın tokat attığı muhabir konuştu: Çok zoruma gitti

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının spikeri herkesten özür diledi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının spikeri herkesten özür diledi

Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

Fenerbahçe'de yönetim istifasını istedi! Pereira'nın cevabı şaşırttı

Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden sonra sert sözler! 'Babası olduğu için oralarda...'

Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden sonra sert sözler! 'Babası olduğu için oralarda...'

Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira için olay sözler!

Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira için olay sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Galatasaray karışıyor! Burak Elmas'tan ağır küfür

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Fenerbahçe'de Sergen Yalçın sesleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.