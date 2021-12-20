Son dakika: Tottenaham Avrupa'ya hükmen mağlup olarak veda etti

UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Avrupa'ya hükmen mağlup olarak veda ettiler

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiliz takımının 3-0 mağlup ilan edildiği duyuruldu. Tottenham, bu kararla turnuvaya veda ederken G Grubu'nda Rennes ile Vitesse, bir üst tura yükselen takımlar oldu.

UEFA, İngiliz ekibindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen karşılaşmanın ardından tüm çabalara karşın iki kulübün de işine yarayacak bir çözüm bulunamadığını ve kararın UEFA Disiplin Kurulu tarafından verileceğini açıklamıştı.

Karar öncesinde Rennes'in 11 puanla liderlik koltuğunda oturduğu G Grubu'nda 10 puanlı Vitesse ikinci, 7 puanlı Tottenham üçüncü, 3 puanlı Mura dördüncü sırada yer alıyordu.

Londra temsilcisinde 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış, 9 Aralık'ta oynanması planlanan maç ertelenmişti.



