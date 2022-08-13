SON DAKİKA: Tottenham Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor! 'Bu nasıl teklif'

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham transfer hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Ricarlison, Bissouma, Perisic gibi isimleri kadrosuna katarak adından söz ettiren İngiliz ekibi bu kez, Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu listesine aldığı öğrenildi.

CONTE TALİMATI VERDİ!

İngiliz basınında yer alan habere göre; Bu sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Tottenham'da tecrübeli çalıştırıcı Antonio Conte, kurmaylarına Hakan Çalhanoğlu için talimatı verdi ve Tottenham ekibi Inter'e teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

TEKLİF HAZIR!

Haberde, Tottenham'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e Lo Celso ile takas teklifinde bulunacağı belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin takas teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

'BU NASIL TEKLİF'

Bu haberin sosyal medyada da yayılmasının ardından futbolseverler, güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu'na karşılık 22 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan Lo Celso'nun teklif edilmesi sonrası 'Bu nasıl teklif' şeklinde yorumda bulundu.

42 MAÇTA 21 GOL KATKISI!

Inter'in 2021'in yazında Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli yıldız, bu çıktığı karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.



