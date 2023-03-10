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  4. SON DAKİKA: Trabzonspor Abdullah Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi! İşte yapılan açıklama...

SON DAKİKA: Trabzonspor Abdullah Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi! İşte yapılan açıklama...

10.03.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Trabzonspor'da görevinden istifa eden Abdullah Avcı'nın ayrılığı resmileşti. Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Trabzonspor Abdullah Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi! İşte yapılan açıklama...

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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SEZONUN KALAN KISMI İÇİN MAAŞINI ALACAK

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Trabzonspor'dan istifa eden Abdullah Avcı, bordo mavili kulüpten bu sezonun kalan kısmı için maaşını alacak.

KAP'a yapılan duyuruda, "Yapılan anlaşmaya göre, sayın Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir." ifadelerine yer verildi.


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