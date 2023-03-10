Ve Sergen Yalçın ilk kez konuştu! Trabzonspor'un başına mı geçiyor... İşte çok merak edilen soruya verdiği yanıt

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, son günlerde yaşanan istifalarla sarsıldı. Bordo-mavili ekipte önce Başkan Ahmet Ağaoğlu daha sonra ise teknik direktör Abdullah Avcı istifa ettiğini duyururken, Karadeniz ekibi bir an da hem başkansız hem teknik direktörsüz kaldı.

Yaşanan bu durumun ardından Bordo-Mavililer'de teknik direktörlük için birçok isim gündeme gelirken, bunlardan en çok ses getiren Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamış olan Sergen Yalçın olmuştu.

SERGEN YALÇIN İLK KEZ KONUŞTU!

Konuyla alakalı günlerdir birçok iddia ortaya atılırken, başarılı teknik adam Sergen Yalçın konuyla alakalı ilk kez konuştu. TV100'e konuşan Yalçın "Hocam Trabzonspor ile isminiz geçiyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Sergen Yalçın, "Henüz bir teklif almadım" diyerek açık kapı bıraktı.

"PEKİ TEKLİF GELİRSE?"

Kendisine yöneltilen "Peki teklif gelirse Trabzonspor'a sıcak bakar mısınız" sorusu üzerine Yalçın, bir kez daha "Henüz teklif almadım" yanıtını verdi.

TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞTI

Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaştıktan sonra diğer sezon beklentileri karşılayamayan Sergen Yalçın, istifa edip dinlenmeye çekildiğini duyurmuştu. Yalçın, bu süreçte Katar'dan ve Süper Lig'den birçok teklif aldığını da açıklamıştı. Ayrıca başarılı çalıştırıcı, futbolculuk döneminde 2000-2001 sezonunda Trabzonspor forması giymişti.



