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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Abdullah Avcı da istifa etti!

07.03.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa ettiğini duyurmuştu. Bordo-mavililer'de yaşanan bu şoka bir yenisi daha eklendi. Buna göre, 2020 yılından bu yana Karadeniz ekibini çalıştıran Abdullah Avcı görevinden istifa etti.

SON DAKİKA: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Abdullah Avcı da istifa etti!

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa kararı almıştı. Bordo mavili ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı'dan flaş bir hamle geldi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

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A Spor'un haberine göre, Abdullah Avcı yeni Ahmet Ağaoğlu'nun ardından gelecek yeni yönetimin önünü açmak için görevlerinden istifa etme kararı aldı.Deneyimli çalıştırıcının bu kararı gün içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanlığı'ndan istifa etti! Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanlığı'ndan istifa etti!

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

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Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması ve lig ve Avrupa'daki bütün kulvarlarda başarısız olunması sonrasında eleştirileri oklarının hedefi olmuştu.

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