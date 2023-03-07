SON DAKİKA: Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ardından Abdullah Avcı da istifa etti!

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa kararı almıştı. Bordo mavili ekipte, teknik direktör Abdullah Avcı'dan flaş bir hamle geldi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

A Spor'un haberine göre, Abdullah Avcı yeni Ahmet Ağaoğlu'nun ardından gelecek yeni yönetimin önünü açmak için görevlerinden istifa etme kararı aldı.Deneyimli çalıştırıcının bu kararı gün içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması ve lig ve Avrupa'daki bütün kulvarlarda başarısız olunması sonrasında eleştirileri oklarının hedefi olmuştu.

